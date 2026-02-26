 Перейти к основному контенту
Замминистра отпустили из СИЗО после показаний по делу Вороновского

Сюжет
Эксклюзивы РБК
Арестованного по обвинению в мошенничестве в дорожно-строительной отрасли Кубани замминистра транспорта региона Александра Дашука отпустили из СИЗО под подписку о невыезде, сообщили источники РБК. Он заключил досудебное соглашение
Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / Global Look Press
Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / Global Look Press

Заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Александра Дашука отпустили из-под стражи под подписку о невыезде. Чиновник, арестованный в конце января по обвинению в мошенничестве, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой и дал показания на других фигурантов уголовного дела о коррупции в дорожно-строительной отрасли региона. Об этом РБК сообщили два источника, знакомые с ходом расследования.

Центральный районный суд Сочи арестовал Дашука на два месяца 22 января. Впоследствии Краснодарский краевой суд оставил решение без изменений. По данным собеседников РБК, в конце прошлой недели, вскоре после рассмотрения апелляционной жалобы защиты чиновника, он заключил досудебное соглашение и рассказал следствию подробности деятельности других фигурантов уголовного дела, в числе которых бывший депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Вороновский.

Аналогичным образом ранее поступил министр транспорта Краснодарского края Алексей Переверзев. Он был арестован, а после заключил соглашение и освободился под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Чиновник, по словам источников РБК, дал показания на детей действующего депутата Госдумы Андрея Дорошенко. Эльдар и Милана Дорошенко находятся под стражей с 24 января. Им инкриминируют мошенничество в особо крупном размере.

Досудебное соглашение о сотрудничестве заключили несколько местных предпринимателей, говорят собеседники РБК. Главными фигурантами уголовного дела о коррупции в дорожной отрасли Краснодарского края следственные органы считают бывшего депутата Думы Анатолия Вороновского, министра транспорта региона Алексея Переверзева и директора фонда «Моя Кубань» Андрея Московченко. Последний, по данным источников РБК, скрывается от уголовного преследования в Испании.

РБК направил запрос в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

19 февраля по иску Генпрокуратуры суд в Сочи обратил в доход государства активы Вороновского, Дорошенко, Переверзева, Дашука, а также связанных с ними лиц. Антикоррупционный иск был подан к 30 ответчикам и 19 третьим лицам. Требования надзорного ведомства суд удовлетворил, в том числе в отношении депутата заксобрания региона Александра Карпенко и ряда местных коммерсантов. Вышедший из-под стражи Александр Дашук, как и Алексей Переверзев, признал иск прокуратуры.

По данным надзора, с 2016 года ответчики получили незаконное обогащение не менее чем на 2,8 млрд руб., направляя средства на капитализацию подконтрольных дорожных компаний и приобретение новых активов, а также на покупку недвижимости и иных активов, оформленных на родственников. В доход государства обращены 19 предприятий с совокупной стоимостью активов свыше 21 млрд руб., более 200 объектов недвижимости в разных регионах, доли в компаниях, ценные бумаги и средства на счетах. Кроме того, с ответчиков взыскан эквивалент реализованного имущества на сумму более 95 млн руб. В иске указывалось, что фактический контроль над рядом дорожных структур Кубани осуществлял Дорошенко, а регистрация долей на его детей носила номинальный характер и была направлена на сокрытие участия в коммерческой деятельности.

