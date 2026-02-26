Из США впервые за век уехало больше американцев, чем приехало мигрантов

Число покинувших США человек впервые со времен Великой депрессии превысило количество приехавших. Американцы выбирают для релокации Европу или Южную Америку. Это связывают с недовольством политикой Трампа

Фото: Spencer Platt / Getty Images

В прошлом году число покинувших США людей на 150 тыс. превысило количество въехавших в страну, подсчитали в Брукингском институте, передает The Wall Street Journal (WSJ). Газета отмечает, что такая ситуация сложилась впервые со времен Великой депрессии 1929–1939 годов.

По оценкам аналитиков, в текущем году отток увеличится. При этом они отмечают, что цифры могут отличаться от реальных, поскольку официальные данные не полностью отражают число уехавших.

По данным Министерства внутренней безопасности США, за 2025 год из страны депортировали 675 тыс. человек, еще 2,2 млн «самодепортировались». WSJ на основе данных 15 стран пишет, что к ним присоединилось еще как минимум 180 тыс. американцев.

Общее число прибывших в США за 2025-й составляет от 2,6 млн до 2,7 млн человек, что ниже пикового показателя 6 млн в 2023 году. Жесткая миграционная политика стала одним из основных направлений деятельности администрации второго президентского срока Дональда Трампа.

Среди популярных направлений миграции граждан США газета называет южноамериканские и европейские страны. По данным WSJ, в государствах — членах ЕС число американцев, приехавших жить и работать, достигло пиковых показателей и продолжает расти. Кроме того, растет количество тех, кто подает заявления на отказ от гражданства США: в 2024-м число подобных запросов, по данным иммиграционных фирм, выросло на 48%.

Согласно статистическим данным переписи населения, в последний раз из США уезжало больше граждан, чем въезжало, в 1935 году, и местом назначения был выбран Советский Союз, говорится в статье.

WSJ связывает это с политикой администрации Трампа. Причем речь идет не только об экономической ситуации в стране, но и об оценке качества жизни, включая разочарование в развитии Америки, отмечает газета.

Представитель Белого дома в комментарии изданию заявил, что экономика США намного опережает другие развитые страны, а политика администрации Трампа заключалась в депортации сотен тысяч нелегальных иммигрантов и привлечении «бесчисленного количества иностранцев со сверхвысоким доходом», которые «выкладывают $1 млн за «золотую карту», чтобы обосноваться в Соединенных Штатах».

Еще в 2024 году CNBC сообщал, что множество состоятельных американцев планируют покинуть США после выборов президента вне зависимости от победителя. В этом месяце телеканал на основе полученных от банков данных сообщал о «крупнейшей миграции» богатых людей в истории. Лидером по релокации богатейших семей мира и их бизнесов стали ОАЭ.

Согласно ежегодному опросу Greenback, доля проживающих за пределами США американцев, рассматривающих отказ от гражданства, выросла за год с 30 до 49%. Более половины опрошенных (51%) объясняли это недовольством политикой Белого дома.