Политика
0

Власти опровергли отказ от работы с российскими страховщиками в Индии

Отказ индийской клиники от работы с российской страховкой был единичным, заявили в посольстве России. Ранее госпиталь на Гоа потребовал от близких умершей российской туристки оплаты услуг. Страховщики связали это с санкциями
Фото: Посольство России в Республике Индии
Фото: Посольство России в Республике Индии

Ситуация с отказом клиники в штате Гоа работать с российской страховкой после смерти россиянки была единичной, заявили РБК в посольстве России в Индии.

«Генеральное консульство России в Мумбаи ведет необходимую работу. Информацию об отказе работы с российскими страховыми компаниями проверяем. Речь идет об единичном случае», — заявили в дипломатическом представительстве.

В заявлении Банка России, которое приводит российское посольство, говорится, что «в целом ситуация не изменилась», российские страховки в Индии принимаются. Также дипломаты привели сообщение Минэкономразвития, в котором объясняется, что ситуация возникла, потому что российская страховая компания не предоставила полного пакета документов, а индийская клиника повела себя недостаточно ответственно. «Вопрос практически разрешен. Рассматриваемый случай никаким образом не связан с отказом Индией от работы с российскими страховщиками», — заключили в министерстве.

Ранее директор филиала «ЕВРОИНС Туристическое страхование» Юлия Алчеева заявила Ассоциации туроператоров России (АТОР), что власти Индии, «вероятно, под санкционным давлением, без всяких предупреждений» запретили представителям российских страховых компаний работать напрямую с частными клиниками. Она назвала это «недружественным и тревожным шагом» со стороны Нью-Дели.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) считают, что оказание медицинской помощи, особенно экстренной, не подпадает под санкции. Речь идет не о системном решении властей Индии, а, вероятно, о частном случае, связанном с особенностями расчетов компании или клиники, указывали в союзе.

Российские страховщики заявили о запрете работы с клиниками в Индии
Общество
Фото:Sanjeev Verma / Hindustan Times / IMAGO / ТАСС

Речь идет о недавней ситуации, когда туристка из Москвы умерла на Гоа, а местная клиника выставила ее близким счет за медицинские услуги, которые они должны самостоятельно покрыть, отказавшись без оплаты отдавать тело. Как писал телеграм-канал «Осторожно, новости», 56-летней женщине стало плохо после купания, и по рекомендации компании «Евроинс», где туристка покупала страховку, ее отвезли в госпиталь.

Несмотря на попытки оказать ей помощь, женщина умерла, а клиника потребовала около $1,4 тыс. за свои услуги и оплату доставки тела в морг. Страховая компания в ответ на обращение близких скончавшейся заявила, что им придется рассчитаться с госпиталем самостоятельно, а деньги им потом вернут после обращения в компанию и предоставления документов.

Алчеева объяснила, что у компании-«ассистанса» был договор с клиникой, куда обратились родные туристки, однако из-за запрета система выдала информацию о необходимости самостоятельной оплаты услуг. «Евроинс» начала в этой связи внутреннюю проверку.

Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом

Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года

Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта

В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года

Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы

Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу
Теги
Валерия Доброва, Ольга Ваганова
посольства Россия Индия Гоа страхование Банк Россия Минэкономразвития
