Власти опровергли отказ от работы с российскими страховщиками в Индии
Ситуация с отказом клиники в штате Гоа работать с российской страховкой после смерти россиянки была единичной, заявили РБК в посольстве России в Индии.
«Генеральное консульство России в Мумбаи ведет необходимую работу. Информацию об отказе работы с российскими страховыми компаниями проверяем. Речь идет об единичном случае», — заявили в дипломатическом представительстве.
В заявлении Банка России, которое приводит российское посольство, говорится, что «в целом ситуация не изменилась», российские страховки в Индии принимаются. Также дипломаты привели сообщение Минэкономразвития, в котором объясняется, что ситуация возникла, потому что российская страховая компания не предоставила полного пакета документов, а индийская клиника повела себя недостаточно ответственно. «Вопрос практически разрешен. Рассматриваемый случай никаким образом не связан с отказом Индией от работы с российскими страховщиками», — заключили в министерстве.
Ранее директор филиала «ЕВРОИНС Туристическое страхование» Юлия Алчеева заявила Ассоциации туроператоров России (АТОР), что власти Индии, «вероятно, под санкционным давлением, без всяких предупреждений» запретили представителям российских страховых компаний работать напрямую с частными клиниками. Она назвала это «недружественным и тревожным шагом» со стороны Нью-Дели.
В Российском союзе туриндустрии (РСТ) считают, что оказание медицинской помощи, особенно экстренной, не подпадает под санкции. Речь идет не о системном решении властей Индии, а, вероятно, о частном случае, связанном с особенностями расчетов компании или клиники, указывали в союзе.
Речь идет о недавней ситуации, когда туристка из Москвы умерла на Гоа, а местная клиника выставила ее близким счет за медицинские услуги, которые они должны самостоятельно покрыть, отказавшись без оплаты отдавать тело. Как писал телеграм-канал «Осторожно, новости», 56-летней женщине стало плохо после купания, и по рекомендации компании «Евроинс», где туристка покупала страховку, ее отвезли в госпиталь.
Несмотря на попытки оказать ей помощь, женщина умерла, а клиника потребовала около $1,4 тыс. за свои услуги и оплату доставки тела в морг. Страховая компания в ответ на обращение близких скончавшейся заявила, что им придется рассчитаться с госпиталем самостоятельно, а деньги им потом вернут после обращения в компанию и предоставления документов.
Алчеева объяснила, что у компании-«ассистанса» был договор с клиникой, куда обратились родные туристки, однако из-за запрета система выдала информацию о необходимости самостоятельной оплаты услуг. «Евроинс» начала в этой связи внутреннюю проверку.
