Рубио и Вэнс заявили о попытках Ирана воссоздать ядерную программу

По словам Рубио, Иран пытается «создать межконтинентальные баллистические ракеты». Вэнс подчеркнул, что США добиваются сделки, при которой у Ирана не будет ядерного оружия

Джей Ди Вэнс и Марко Рубио (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Иран пытается восстановить свою ядерную программу, которая была уничтожена летом 2025 года, заявил госсекретарь США Марко Рубио, передает Fox News.

«Им сказали не пытаться перезапустить ее ядерную программу]. И вот они здесь. Вы можете видеть, как они постоянно пытаются воссоздать ее элементы», — сказал он.

По словам Рубио, Иран «прямо сейчас» занимается обогащением. Госсекретарь также заявил, что республика пытается «создать межконтинентальные баллистические ракеты».

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс на пресс-конференции в Белом доме также сообщил о попытках Ирана «воссоздать ядерное оружие». Он предупредил, что это «создаст проблемы» для США. Политик напомнил, что президент США Дональд Трамп отправил в Женеву лучших переговорщиков, чтобы продолжить попытки заключить сделку с Ираном.

«Но принцип очень прост: у Ирана не может быть ядерного оружия», — подчеркнул Вэнс.

Иран и США проведут третий раунд переговоров по ядерному досье 26 февраля в Женеве, подтвердила на брифинге официальный представитель правительства Фатеме Мохаджерани.

Накануне глава МИД Ирана Аббас Арагчи должен был отправится в Швейцарию во главе политической делегации для участия в консультациях. Арагчи также сообщил о проведении переговоров и отметил, что Иран и США имеют «исторический шанс» заключить «уникальное соглашение». При этом он подчеркнул, что в случае угрозы Иран готов защищать свой суверенитет любыми средствами.

Основной задачей встречи станет закрепление результатов, достигнутых 17 февраля. По итогам второго раунда переговоров Арагчи заявил, что стороны достигли соглашения по «общим принципам» для дальнейшего обсуждения и намерены сосредоточить усилия на различных аспектах возможного соглашения.

12-дневная война в июне 2025 года началась с ударов Израиля по иранским ядерным и военным объектам — незадолго до того, как были запланированы новые переговоры США и Ирана по ядерной сделке. Причиной начала боевых действий Израиль назвал близость Тегерана к созданию ядерной бомбы. Иран ответил ударами по израильской территории. В ночь на 22 июня в конфликт вступили США, нанеся удар по крупнейшим ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исхафане. Иран после этого атаковал американскую военную базу в Катаре. 24 июня Трамп сообщил о перемирии между всеми сторонами.