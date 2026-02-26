В ведомстве рассказали, что ВСУ в нарушение обязательств КЗХО применяют отравляющие вещества против мирных граждан и российских военнослужащих. Российская сторона все случаи документирует

Фото: Diego Fedele / Getty Images

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют отравляющие вещества против мирных российских граждан и армии России, заявил директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов в интервью ТАСС.

«Украинские вооруженные формирования в нарушение международных обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) систематически используют отравляющие вещества против российских военнослужащих и гражданского населения в зоне специальной военной операции», — сказал он.

По словам Логвинова, все такие случаи фиксируют и документируют российские компетентные органы.

Дипломат отметил, что Россия систематически предоставляет данные в ОЗХО, Совет Безопасности и Генеральную Ассамблею ООН, информируя международное сообщество о нарушениях КЗХО со стороны Киева и реальном положении в зоне специальной военной операции.

В ноябре 2025 года в одном из тайников ВСУ российские военные нашли тайник с боевым отправляющим веществом, взрывчаткой и емкости с бензином. По данным ФСБ, там обнаружили пробирки с хлорпикрином, который запрещен КЗХО.

Постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин в июле 2025 года также сообщил, что Москва фиксирует случаи применения Киевом боевых отравляющих веществ и наличие на Украине системы их массового производства.

Тарабрин добавил, что в связи с этим Москва обратилась к ОЗХО с просьбой направить в Россию экспертов для оказания технического содействия для подтверждения применения Киевом химического оружия.