Лондон оштрафовал Банк Шотландии за нарушение санкций против России

Сюжет
Война санкций
Фото: Andraszy / Wikipedia
Фото: Andraszy / Wikipedia

Управление по реализации финансовых санкций Великобритании (OFSI) оштрафовало Банк Шотландии за нарушение режима санкций против России. Об этом говорится на сайте британского правительства.

Сумма штрафа составила 160 тыс. фунтов стерлингов ($218,6 тыс). Согласно данным OFSI, в феврале 2023 года банк обработал 24 платежа на общую сумму около 77 тыс. фунтов стерлингов с личного счета лица, находящегося под санкциями Великобритании.

Как отмечается в документе, изначально банк «не заметил», что лицо находится под рестрикциями, поскольку у него было гражданство Веикобритании, а также он использовал паспорт, в котором имя было написано с другой транслитерацией, чем в санкционном списке.

Изначально OFSI планировало наложить штраф в размере 320 тыс. фунтов стерлингов, но приняло в расчет, что Lloyds Banking Group (материнская компания Банка Шотландии) сама сообщила о нарушении регулятору. Максимально возможный штраф по закону составляет 1 млн. фунтов стерлингов.

Последний раз Великобритания ужесточала санкции против России осенью 2025-го. Под рестрикции попали предприниматели Отар Парцхаладзе и Леван Васадзе, IT-компания «Аеза Групп» и вертолетная компания HeliCo Group. Также ограничения ввели против судов «Бавлы» и «Каракуз».

Москва считает санкции западных стран незаконными.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Валерия Доброва
Великобритания Шотландия Банки санкции
