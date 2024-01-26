Война Израиля и ХАМАС. Главное

Международный суд ООН в Гааге вынес первичное решение по иску ЮАР против Израиля. Суд предписал еврейскому государству принять все возможные меры, чтобы предотвратить геноцид в секторе Газа. В то же время он не стал обязывать Израиль прекратить военную операцию, о чем просила ЮАР, и выносить решение о том, был ли геноцид в эксклаве. Израиль эти обвинения отрицает.

Джо Байден заявил Биньямину Нетаньяху во время телефонного разговора на прошлой неделе, что США не будут поддерживать «годичную войну» Израиля в секторе Газа, сообщает портал Walla. По его информации, президент США попросил израильского премьера ускорить переход к боевым действиям низкой интенсивности, чтобы уменьшить ущерб мирному населению.

Число погибших в секторе Газа превысило 26 тыс. человек, ранения с начала конфликта получили 64,4 тыс. Об этом сообщил Минздрав эксклава, подконтрольный ХАМАС.