Сенаторы заявили Трампу об «опасном вакууме» из-за отзыва послов и России

Этот «беспрецедентный шаг» позволит таким странам, как Россия и Китай, расширить свое влияние и «ограничить, а то и нанести вред интересам США», заявили сенаторы-демократы в письме Трампу

Десять сенаторов-демократов из Комитета по международным отношениям в письме президенту Дональду Трампу призвали отменить решение об отзыве почти 30 послов, предупредив, что этот шаг создаст «опасный вакуум» в руководстве дипмиссий, который позволит таким странам, как Россия и Китай, расширить свое влияние. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо, направленное Трампу в среду, 24 декабря.

В нем сенаторы-демократы привели примеры, как Вашингтону будет не хватать присутствия на высшем уровне в ключевых странах по мере укрепления Москвой и Пекином своих позиций. Конгрессмены отметили, что внезапный массовый отзыв высокопоставленных дипломатов является «беспрецедентным шагом», нге занятыми останутся более 100 вакансий американских послов - более половины от их общего числа.

«Пока более 100 посольств США, не имеющих высокопоставленных руководителей, ожидают новых назначений, США, Китай, Россия и другие страны будут поддерживать регулярные контакты с иностранными лидерами, от которых мы фактически откажемся, что позволит нашим противникам расширить свое влияние и ограничить, а то и нанести вред интересам США», — заявили в письме демократы.

Они подчеркнули, что США окажутся в невыгодном положении в связи с расширением экономического влияния Китая. «Эти послы на протяжении десятилетий демонстрировали свою приверженность неукоснительному выполнению политики администраций обеих партий», —написали сенаторы. «Мы настоятельно призываем вас немедленно отменить это решение, прежде чем будет нанесен еще больший ущерб репутации Америки в мире», — предупредили они.

Представитель Госдепартамента не стал комментировать содержание письма, но обвинил демократов в блокировании назначения послов. «Демократы-сенаторы совершили беспрецедентные действия, препятствующие утверждению кандидатур президента Трампа, включая послов и других высокопоставленных дипломатов», — сказал представитель Госдепа.

В феврале Трамп поручил госсекретарю Марко Рубио реорганизовать дипломатическую службу, чтобы обеспечить неукоснительное следование внешней политике нынешней администрации. В июле администрация республиканца уволила более 1300 дипломатов и служащих Госдепартамента. Сокращение численности персонала Госдепа составило примерно 3000 человек с учетом отсроченных увольнений и досрочных выходов на пенсию, что составляет более 11% от общего числа сотрудников дипломатической и госслужбы, отмечает Reuters.

На прошлой неделе Associated Press сообщало, что администрация Трампа отзывает 29 американских послов, которые заняли эти посты еще при администрации бывшего президента Джо Байдена. Они покинут должности в январе 2026 года. Госдеп пояснил, что президент имеет право удостовериться, что в этих странах у него есть люди, продвигающие повестку «Америка прежде всего». По данным агентства, больше всего послов отзывают из стран Африки: Бурунди, Камеруна, Кабо-Верде, Габона, Кот-д'Ивуара, Мадагаскара, Маврикия, Нигера, Нигерии, Руанды, Сенегала, Сомали и Уганды. По информации корреспондента The Washington Post Джоша Рогина, речь идет об отзыве 48 глав дипмиссий США.