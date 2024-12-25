Собянин представил Мосгордуме проект создания «лучшего города Земли»

Представляя депутатам Мосгордумы проект развития города, Собянин отметил, что сейчас в мире идет битва за человеческий капитал, в которой Москва должна победить и в конечном итоге «стать лучшим городом Земли»

Сергей Собянин выступает перед депутатами столичного парламента с ежегодным отчетом о результатах деятельности Правительства Москвы, 25 декабря 2024 года (Фото: Московская городская Дума / Telegram)

Стратегия развития Москвы состоит в стремлении столицы к статусу «лучшего города Земли», заявил мэр Сергей Собянин, представляя депутатам Мосгордумы проект развития города.

«Мы живем в мире, где постоянно идет борьба. <...> Битва за людей, за человеческий капитал. И в этой битве мы должны побеждать снова и снова. <...> Другими словами, Москва обязана стремиться быть лучшим городом Земли», — отметил градоначальник.

Вместе с тем, по словам Собянина, сегодня на смену московскому «дискомфорту» пришла «добрая среда», и ни пандемия COVID-19, ни западные санкции не смогли остановить развитие Москвы. Он напомнил, что российская столица занимает второе место среди городских экономик мира, по данным Северного Банка.

К 2030 году в столице планируется открыть более 40 станций метро и МЦД, будут работать почти 6 тыс. электробусов, добавил мэр. Также Москва продолжит программу комплексного развития территорий: за пределами Третьего кольца будут созданы центры деловой активности, в том числе в ТиНАО. В новых экономических центрах будет создано не менее 900 тыс. рабочих мест.

Из других заявлений Собянина:

Москва вышла на первое место по доступности общественного транспорта, 256 станций метро, МЦД и МЦК было открыто с 2011 года.

В столице продолжится развитие речного транспорта: парк «Фили» и Печатники будут связаны регулярными маршрутами. А число пассажиров речного транспорта к 2030 году увеличится в семь раз.

За последние годы благоустроены или созданы заново порядка 1 тыс. парков.

В Москве будет создана единая цифровая система коммунальных услуг.

Реновация жилья станет постоянно действующей программой.

Средняя продолжительность жизни москвичей увеличилась с 74 до 79 лет.

В Москве построят и реконструируют более 1 тыс. зданий школ до 2030 года.

К 2028 году в Москве будет построено 48 зданий поликлиник. Существующая сеть женских консультаций полностью обновится — будет создано 30 центров женского здоровья.

Собянин занимает пост мэра с октября 2010 года, когда он сменил на этой должности Юрия Лужкова. В 2013 году он впервые был избран мэром на выборах, получив 51,37% голосов. В сентябре 2018-го он победил с уже результатом 70,17%.

Последние выборы в столице состоялись в сентябре 2023 года, действующий мэр победил с большим отрывом, более 75% голосов. В своей речи по итогам выборов Собянин пообещал сделать столицу «еще круче и краше». Он отметил, что, несмотря на «огромный путь созидания, который мы вместе прошли», впереди еще много сложной и важной работы. «Я сделаю все, чтобы наш город стал еще круче и краше. Впереди всей планеты. Нам это точно по плечу», — подчеркнул мэр.