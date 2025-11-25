 Перейти к основному контенту
Политика
0

Путин уволил замглавы генпрокурора

Путин уволил замглавы генпрокурора Геннадия Лопатина
Путин освободил Геннадия Лопатина от должности замглавы Генпрокуратуры России. Он перейдет на новую должность генерального директора Судебного департамента Верховного суда, заменив Владислава Иванова
Геннадий Лопатин
Геннадий Лопатин (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Президент Владимир Путин освободил от должности замглавы генпрокурора России Геннадия Лопатина, следует из указа.

Ранее источник РБК в Генпрокуратуре сообщал, что Лопатин займет должность генерального директора судебного департамента Верховного суда вместо Владислава Иванова. Иванов был уволен по решению нового председателя Верховного Суда Игоря Краснова, который до сентября занимал должность генпрокурора.

Геннадий Лопатин родился в 1962 году в Рамонском районе Воронежской области. После окончания Пензенского высшего артиллерийского инженерного училища в 1984 году он два десятилетия служил в Вооруженных силах (1979 –1999).

В 2006 году Лопатин начал работу в Генпрокуратуре, пройдя путь от начальника управления делами до руководителя Главного управления обеспечения деятельности органов и учреждений прокуратуры. С 2011 года он занимал должность заместителя Генпрокурора.

Бывший зам Краснова в Генпрокуратуре перейдет в Верховный суд
Общество
Геннадий Лопатин

Судебный департамент — федеральный государственный орган, главной задачей которого является организация и обеспечение деятельности судов и органов судейского сообщества с предоставлением им необходимых для этого ресурсов. Именно через судебный департамент проходят средства, выделяемые из федерального бюджета для финансирования судов в регионах страны. При этом судебный департамент не вправе вмешиваться в осуществление правосудия.

Теги
Генпрокуратура Судебный департамент Игорь Краснов
