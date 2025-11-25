 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Вашингтон признал, что у России «более сильная позиция на поле боя»

Постпред США Уитакер: у России более сильная позиция на поле боя
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и США
Постпреда США при НАТО признал, что у России «более сильная позиция на поле боя» и регулярные тактические успехи. Переговоры по урегулированию украинского кризиса ведутся «исходя из реального положения дел»
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Вооруженные силы России имеют «более сильную позицию на поле боя» в рамках военной операции, заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в эфире Fox Business.

«Каждую неделю они [Россия] добиваются небольших тактических успехов», — подчеркнул Уитакер.

Он отметил, что переговоры по урегулированию ведутся в том числе исходя из этого — из «реального положения дел». «Мы можем жить в вымышленном мире, но нам приходится жить в реальном мире», — добавил Уитакер.

Ранее Politico писала, что американский министр армии Дэн Дрисколл на переговорах в Абу-Даби представит российской стороне обновленный мирный план, урезанный после переговоров в Женеве с 28 до 19 пунктов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему «нечего сказать» по этому поводу.

Европейские страны готовили альтернативное предложение: выдержки из него публиковали Reuters и The Telegraph. Reuters при этом писал, что «европейских плана два», один из них, разработанный Великобританией, Францией и Германией, схож с американским и создан на его основе. Однако позднее премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что никакого «альтернативного плана» у ЕС по Украине нет. Премьер Британии Кир Стармер подтвердил, что мирного плана от Европы «не будет». В Кремле назвали обсуждения этой мирной инициативы «информационной вакханалией».

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Военная операция на Украине Мэттью Уитакер НАТО мирный план
Материалы по теме
Путин обсудил с Эрдоганом мирный план США
Политика
Посол заявил о разрушении «почти всей базы» контроля над вооружениями
Политика
Helsingin Sanomat назвал мирный план США по Украине «унижением» НАТО
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 ноября
EUR ЦБ: 90,97 (-0,4) Инвестиции, 18:09 Курс доллара на 26 ноября
USD ЦБ: 78,96 (+0,04) Инвестиции, 18:09
Суд отказал пенсионерке в возврате проданного по указке мошенников жилья Общество, 18:18
Неочевидные связи: для чего российские власти используют ИИПодписка на РБК, 18:16
Высотность определяет среду: в чем особенности среднеэтажной застройки Недвижимость, 18:16
Nikkei предсказал выпадение Honda из топ-3 ведущих автоконцернов Японии Экономика, 18:16
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Вашингтон признал, что у России «более сильная позиция на поле боя» Политика, 18:11
Как дроны помогают улучшать ЖКХ Национальные проекты, 18:06
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Онлайн и офлайн в одной корзине: что такое бесшовный шопинг сегодня Стиль, 18:04
Моноцентричность не в тренде: три района Москвы с особыми домами РБК и ГАЛС, 17:59
ЦБ оставил официальный курс доллара ниже ₽79 Инвестиции, 17:58
Киев раскрыл, какие пункты о России были удалены из мирного плана США Политика, 17:57
Т-Страхование выявило массовую схему мошенничества с инсценированными ДТП Радио РБК, 17:56
Инвестиции в непубличные компании: как это работает, какие есть риски Инвестиции, 17:56
Махачев ответил на вопрос о дате следующего боя Спорт, 17:54