Вашингтон признал, что у России «более сильная позиция на поле боя»

Постпреда США при НАТО признал, что у России «более сильная позиция на поле боя» и регулярные тактические успехи. Переговоры по урегулированию украинского кризиса ведутся «исходя из реального положения дел»

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Вооруженные силы России имеют «более сильную позицию на поле боя» в рамках военной операции, заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в эфире Fox Business.

«Каждую неделю они [Россия] добиваются небольших тактических успехов», — подчеркнул Уитакер.

Он отметил, что переговоры по урегулированию ведутся в том числе исходя из этого — из «реального положения дел». «Мы можем жить в вымышленном мире, но нам приходится жить в реальном мире», — добавил Уитакер.

Ранее Politico писала, что американский министр армии Дэн Дрисколл на переговорах в Абу-Даби представит российской стороне обновленный мирный план, урезанный после переговоров в Женеве с 28 до 19 пунктов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему «нечего сказать» по этому поводу.

Европейские страны готовили альтернативное предложение: выдержки из него публиковали Reuters и The Telegraph. Reuters при этом писал, что «европейских плана два», один из них, разработанный Великобританией, Францией и Германией, схож с американским и создан на его основе. Однако позднее премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что никакого «альтернативного плана» у ЕС по Украине нет. Премьер Британии Кир Стармер подтвердил, что мирного плана от Европы «не будет». В Кремле назвали обсуждения этой мирной инициативы «информационной вакханалией».