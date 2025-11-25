Последствия атаки дронов на Новороссийск. Видео
Мэр Новороссийска Андрей Кравченко в телеграм-канале опубликовал видео последствий очной атаки украинских беспилотников на город. На кадрах — поврежденные авто, выбитые оконные стекла, разрушения многоквартирных домов, последствия пожаров от взрывов в квартирах.
Как уточнил Кравченко, пострадали четыре человека. Обломки дронов падали в жилых районах, повреждения получили многоэтажки. В селе Мысхако загорелась квартира, пожар потушен.
Градоначальник добавил, что обследование территорий, пострадавших при атаке, продолжаются, власти оценивают нанесенный ущерб.
«В районных администрациях уже организован сбор документов для оформления компенсационных выплат», — написал Кравченко.
Всего силы ПВО ночью перехватила 76 дронов над Кубанью, губернатор Вениамин Кондратьев счел эту атаку одной из самых продолжительных и массированных.
Материал дополняется.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили