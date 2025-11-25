Последствия атаки дронов на Новороссийск. Видео

Новороссийск попал под удар дронов в ночь на 25 ноября. Повреждены жилые дома, административное здание Каспийского трубопроводного консорциума

Video

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко в телеграм-канале опубликовал видео последствий очной атаки украинских беспилотников на город. На кадрах — поврежденные авто, выбитые оконные стекла, разрушения многоквартирных домов, последствия пожаров от взрывов в квартирах.

Как уточнил Кравченко, пострадали четыре человека. Обломки дронов падали в жилых районах, повреждения получили многоэтажки. В селе Мысхако загорелась квартира, пожар потушен.

Градоначальник добавил, что обследование территорий, пострадавших при атаке, продолжаются, власти оценивают нанесенный ущерб.

«В районных администрациях уже организован сбор документов для оформления компенсационных выплат», — написал Кравченко.

Всего силы ПВО ночью перехватила 76 дронов над Кубанью, губернатор Вениамин Кондратьев счел эту атаку одной из самых продолжительных и массированных.

Материал дополняется.