Суд обратил в доход государства энергокомпании экс-советника Чубайса

Артем Биков (Фото: Антон Белицкий / URA.RU / Global Look Press)

Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил второй иск Генпрокуратуры к бизнесменам Алексею Боброву и Артему Бикову об обращении их активов в доход государства, сообщил РБК представитель бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова, также проходящего ответчиком по этому делу.

О самом иске РБК писал в начале ноября. Источники, знакомые с ситуацией, отмечали, что надзорное ведомство попросило изъять акции ответчиков в промышленных предприятиях, включая «ЭК Восток» и «Сибирь-Холдинг», банке «Агропромкредит» и пенсионном фонде «Профессиональный», а также в ряде энергетических компаний — «Ямалкоммунэнерго», «Тюменский энергетический альянс», «Нижневартовская Энергосбытовая Компания», «ЭК Инвест» и ТЭО. По прокуратуры, ответчики завладели компаниями в обход антикоррупционного законодательства.

Первый иск к Бикову и Боброву был удовлетворен в октябре. Решением суда были обращены в доход государства компании и имущество, связанное с «Корпорацией СТС». Как сообщали источники РБК, по версии Генпрокуратуры, бизнесмены получили объекты энергетической инфраструктуры «ввиду наличия у них неформальных связей с руководителями федеральных и региональных госструктур», включая бывшего председателя правления РАО «ЕЭС» Анатолия Чубайса. Биков был его советником в 2003–2005 годах.

Чемезов также проходил ответчиком по первому иску. Сам он находится под арестом по делу о субсидиях правительства области АО «ОТСК» («дочка» Корпорации СТС).

