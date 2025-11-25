Экс-начальника управления Генпрокуратуры назначили судьей Верховного суда

Квалификационная коллегия судей назначила бывшего начальника управления Генпрокуратуры Дениса Кунева судьей Верховного суда

Фото: Андрей Любимов / РБК

Во вторник Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) назначила Дениса Кунева, бывшего начальника информационно-аналитического управления Генеральной прокуратуры, судьей Верховного суда. Он войдет в состав судебной коллегии по гражданским делам.

Конкурс на должность был объявлен 8 октября. О подписании президентом Владимиром Путиным указа об увольнении Кунева из Генеральной прокуратуры стало известно 7 ноября.

Кунев — кандидат юридических наук (его диссертация посвящена вопросам противодействия перемещению преступных активов за рубеж и их возвращению в страны происхождения), старший советник юстиции, почетный работник Следственного комитета, работал в международных антикоррупционных организациях. Он читает лекции студентам МГИМО, РУДН, МГЮУ им. О.Е. Кутафина. Был автором учебных пособий для сотрудников оперативных служб, судей, прокуроров, следователей.

В сентябре председателем Верховного суда был утвержден Игорь Краснов, бывший генпрокурор, под руководством которого Кунев работал в надзорном ведомстве.

25 ноября ВККС рассмотрела около 40 кадровых вопросов, включая назначения судей, заместителей и председателей арбитражных, апелляционных и региональных судов в разных областях страны. Коллегия также прекратила полномочия более 20 судей, включая председателей арбитражных и кассационных судов. Кроме того, обсудила проведение квалификационной аттестации судей, то есть оценки уровня профессиональных знаний и умений их применять при осуществлении правосудия, результатов судебной деятельности, деловых и нравственных качеств судьи и соответствия его требованиям в соответствии со статьей 20.2 закона «О статусе судей в Российской Федерации».

Заседание ВККС началось 24 ноября и продлится до 28 ноября. В первый день коллегия согласовала возбуждение уголовных дел против трех судей по подозрениям в получении взяток: Адама Воитлева (судьи Шовгеновского районного суда Адыгеи), Ольги Петровой (заместителя председателя Ленинского районного суда Курска) и Мухамеда Темботова (бывшего мирового судьи из Кабардино‑Балкарии). Кроме того, коллегия одобрила меру пресечения в виде ареста для Валерия Козлова, судьи в отставке и экс‑председателя Юргамышского районного суда Курганской области.

Всего к нынешнему заседанию глава Следственного комитета Александр Бастрыкин направил в ВККС запрос на возбуждение уголовных дел против шести судей, еще три запроса будут рассмотрена в пятницу.

Также, в пятницу на заседании ВККС планируется рассмотреть вопрос о прекращении отставки судьи Александра Чернова, бывшего председателя Краснодарского краевого суда, который в настоящее время находится на Кипре. Ранее у Чернова были конфискованы активы на сумму около 13 млрд рублей. В доход государства перешли 87 объектов недвижимости, включая квартиры, офисы и коммерческие здания.

Чернов, согласно материалам расследования, связан с Виктором Момотовым, бывшим судьей Верховного суда. Ранее в рамках иска Генпрокуратуры против Момотова суд постановил обратить в доход государства 95 объектов недвижимости общей стоимостью около 9 млрд рублей. Надзорное ведомство установило, что именно Чернов способствовал назначению Момотова в Верховный суд в 2010 году.