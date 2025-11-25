 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В Таганроге при ночной атаке дронов погиб один человек

Сюжет
Военная операция на Украине
Также пострадали три человека. Ночью были повреждены один частный и два многоквартирных дома, Механический колледж, два промышленных предприятия и детский сад № 7

При ночной атаке на город Таганрог в Ростовской области пострадали три человека, один погиб, сообщила глава города Светлана Камбулова.

«К сожалению, есть трое пострадавших и один погибший. Приношу искренние соболезнования семье», — написала она в своем телеграм-канале.

Кроме этого, повреждения получили и объекты инфраструктуры, в частности, детский сад.

«В результате ночной массированной воздушной атаки на наш город повреждены: два многоквартирных дома, частное домовладение, здание Механического колледжа, два промышленных предприятия и детский сад № 7», — добавила она.

Камбулова уточнила, что обход поврежденных домов будет проводит с утра рабочая группа, они оценят ущерб. «По результатам обследования будет принято решение о введении необходимого режима реагирования», — резюмировала глава.

В Новороссийске и Туапсинском районе сняли угрозу атаки БПЛА
Политика

Глава региона Юрий Слюсарь ранее писал, что в результате атаки беспилотников загорелось складское помещение в городе. Объект находится в промзоне. Глава региона тогда уточнил, что угрозы распространения огня на соседние строения нет.

Помимо этого, в Таганроге и Бессергеневке три человека получили ранения. Дроны повредили фасад и остекление в двух многоквартирных и одном частном доме. До этого Слюсарь сообщил, что в этих городах при налете беспилотников три человека получили ранения.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Белый дом заявил об «обновленных рамках» урегулирования после переговоров

Минобороны Британии заявило о перехвате российского военного корабля

Власти поддержали квоты для личных нелокализованных машин таксистов

Администрация Трампа досрочно распустила созданный Маском DOGE — Reuters

Стубб заявил о «нерешенных вопросах» после переговоров Украины и США

В Киеве рассказали о предупреждении США о критических месяцах для Украины
Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Таганрог погибший атака беспилотники
Материалы по теме
В Новороссийске и Туапсинском районе сняли угрозу атаки БПЛА
Политика
В Краснодарском крае из-за налета БПЛА были повреждены не менее 20 домов
Политика
Глава Краснодарского края сообщил о последствиях ночной атаки БПЛА
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 ноября
EUR ЦБ: 91,37 (+0,81) Инвестиции, 05:39 Курс доллара на 25 ноября
USD ЦБ: 78,92 (-0,1) Инвестиции, 05:39
В Таганроге при ночной атаке дронов погиб один человек Политика, 05:07
Мошенники начали использовать дедлайн по уплате налогов для обмана жертв Общество, 05:00
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
В Новороссийске и Туапсинском районе сняли угрозу атаки БПЛА Политика, 04:48
В Краснодарском крае из-за налета БПЛА были повреждены не менее 20 домов Политика, 04:37
Глава Краснодарского края сообщил о последствиях ночной атаки БПЛА Политика, 04:32
Оперштаб назвал число пострадавших от атак дронов в Новороссийске Политика, 04:20
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В Сочи сняли угрозу атаки беспилотников Политика, 04:12
В Ростовской области из-за атаки БПЛА загорелось складское помещение Политика, 03:55
В Новороссийске число поврежденных многоквартирных домов увеличилось до 5 Политика, 03:39
В краснодарском селе обломки дрона повредили частный дом Политика, 03:27
Из-за обломков БПЛА в лесу под Геленджиком возник пожар Политика, 03:26
WP узнала, что союзники США в ЕС знают не все о переговорах с Украиной Политика, 03:17
В Ростовской области при налете БПЛА пострадали три человека Политика, 03:10