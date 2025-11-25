В Таганроге при ночной атаке дронов погиб один человек
При ночной атаке на город Таганрог в Ростовской области пострадали три человека, один погиб, сообщила глава города Светлана Камбулова.
«К сожалению, есть трое пострадавших и один погибший. Приношу искренние соболезнования семье», — написала она в своем телеграм-канале.
Кроме этого, повреждения получили и объекты инфраструктуры, в частности, детский сад.
«В результате ночной массированной воздушной атаки на наш город повреждены: два многоквартирных дома, частное домовладение, здание Механического колледжа, два промышленных предприятия и детский сад № 7», — добавила она.
Камбулова уточнила, что обход поврежденных домов будет проводит с утра рабочая группа, они оценят ущерб. «По результатам обследования будет принято решение о введении необходимого режима реагирования», — резюмировала глава.
Глава региона Юрий Слюсарь ранее писал, что в результате атаки беспилотников загорелось складское помещение в городе. Объект находится в промзоне. Глава региона тогда уточнил, что угрозы распространения огня на соседние строения нет.
Помимо этого, в Таганроге и Бессергеневке три человека получили ранения. Дроны повредили фасад и остекление в двух многоквартирных и одном частном доме. До этого Слюсарь сообщил, что в этих городах при налете беспилотников три человека получили ранения.
