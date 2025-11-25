Полковник Демуренко в 90-х отучился в колледже армии США, в 1997 году уволился, а спустя 25 лет пошел на военную операцию. Он был знаком с Америкой ближе 99% соотечественников, но остался убежден в верности своей страны, пишет NYT

В специальной операции на Украине в составе Вооруженных сил России участвовал российский полковник Генштаба Вооруженных сил России в отставке Андрей Демуренко, в 90-е годы отучившийся в колледже Генштаба США. Об его истории рассказала газета The New York Times.

Андрей Демуренко является кандидатом политических наук, членом организационного комитета Огарковских чтений, директором Центра образовательных программ Института мировой военной экономики и стратегии ВШЭ. Он окончил Российскую академию государственной службы при президенте России в 1997 году. В молодости Демуренко учился в Московском высшем общевойсковом командном училище им. Верховного Совета РСФСР по специальности «Командная тактическая мотострелковых войск». Окончил учебу в 1976 году. Затем, в 1983 году закончил специалитет на базе военной академии им. М.В. Фрунзе по специальности «Командно-штабная оперативно-тактическая».

В 1991 году Демуренко вернулся в Москву после службы на Дальнем Востоке, где он командовал батальоном. Вскоре после распада Советского Союза Минобороны предложило ему поехать на учебу в США на один год, в военный колледж. Демуренко подходил по всем требованиям (требовалось знание английского языка и опыт командования регулярными боевыми подразделениями), и в 1992 году он отправился в на учебу в Канзас вместе с женой. Он отучился в Командно-штабном колледже армии США. Позднее однокурсники Демуренко собрали деньги на билеты для его детей, они учились в начальной школе в Канзасе, пишет издание. Как пишет NYT, в Канзас «он прибыл восходящей звездой, первым и единственным российским командиром, когда-либо выбранным для обучения вместе с американскими военными в Командно-штабном колледже армии США». «Его пребывание в Соединённых Штатах должно было стать небольшим, но важным шагом к наступлению новой эры возможностей и мира после десятилетий холодной войны», — пишет газета.

Его сокурсник по военному колледжу, Рик Макпик, признался, «что в глубине души он хотел, чтобы Демуренко признал превосходство Америки», «что Россия «проиграла» и что 70 лет советского правления были ошибкой».

После учебы Демуренко вернулся в Москву, а в 1995 году был направлен в Сараево в составе сил Организации Объединенных Наций во время войны в Боснии и Герцеговине. «В Сараево Демуренко провел расследование, в котором пришел к выводу, что поддерживаемые Россией сербы были ложно обвинены в организации бомбардировки, в результате которой погибли десятки мирных мусульман. Американские официальные лица назвали его выводы пропагандой», — пишет NYT.

После возвращения из Сараево Демуренко увидел обстановку в России середины 90-ых. «Это был бандитизм. Это была коррупция. Это была нищета», — описал полковник в разговоре с NYT обстановку в стране на тот момент. В 1997 году он уволился из армии.

После армии Демуренко работал в частном секторе, в том числе в РЖД и в компании Johnson & Johnson.

Спустя более чем 25 лет после ухода из армии, в 2023 году, Демуренко решил принять участие в специальной военной операции на Украине. На тот момент ему было 67 лет. Он пришел в московский военкомат, где ему сначала отказали по возрасту. Однако знакомый Демуренко по конфликту на Балканах познакомил его с «Волком», боснийским сербом, который воевал в составе ЧВК «Вагнер» в Сирии, а теперь возглавлял бригаду добровольцев. Тот взял его к себе в подразделение заместителем.

Офицер участвовал в боевых действиях под Артемовском (Бахмутом). Через шесть недель Демуренко попал под обстрел, был ранен и вернулся в Москву.

О его участии в боевых действиях узнали его бывшие американские сокурсники, которые описали историю Демуренко в электронной рассылке, которую получают представители американского командования. «Американцам стоило бы прислушаться к его рассказу. Многие американские курсанты выступают за информационные кампании против России, полагая, что если бы русские только знали «правду», они бы прекратили воевать… Андрей Демуренко был знаком с Америкой, американцами и «правдой» больше, чем 99 процентов его соотечественников. И всё же, в конце концов, он остался убеждён в верности своей страны», — говорилось в их заметке.

В июне 2024 года президент Владимир Путин сообщил, что в зоне спецоперации находятся почти 700 тыс. российских военнослужащих. В середине мая президент рассказал, что каждый месяц около 50–60 тыс. россиян идут добровольцами в зону специальной военной операции.