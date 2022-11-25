В Мариуполе недалеко от здания администрации взорвался автомобиль

На месте взрыва нашли останки 36-летнего местного жителя, силовики проводят оперативно-разыскные мероприятия

Фото: ШТАБ ТерО ДНР / Telegram

В Мариуполе неподалеку от здания администрации взорвался автомобиль, погиб местный житель, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

ЧП произошло накануне вечером. На месте взрыва обнаружили останки мужчины, им оказался 36-летний местный житель, уточнили в штабе.

«На данный момент правоохранительными органами осуществляются неотложные оперативно-разыскные и следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств указанного происшествия», — говорится в сообщении.

В начале октября в одном из жилых районов Мариуполя во время уборки мусора произошел взрыв. Мэр Константин Иващенко уточнил, что район, где произошел взрыв, жилой. Однако в доме, близ которого это случилось, никто не живет.

В середине октября в Мариуполе система ПВО сбила две ракеты, выпущенные украинскими вооруженными силами в сторону порта. Попытка нанесения удара была отражена, никто не пострадал.

