Стала известна причина смерти озвучивавшего де Ниро актера Золотницкого

Алексей Золотницкий (Фото: Екатерина Цветкова / Global Look Press)

Причиной смерти заслуженного артиста России, актера кино, театра и дубляжа Алексея Золотницкого стала длительная болезнь. Об этом ТАСС сообщил его сын Александр Золотницкий.

По его словам, Золотницкий-старший болел в последние десять лет своей жизни, у него был инсульт, и состояние постепенно ухудшалось.

«Сегодня состояние ухудшилось, приезжала скорая, но его уже не смогли спасти», — сказал сын умершего.

Алексей Золотницкий умер в возрасте 79 лет. Артист был известен в первую очередь как актер дубляжа и театра (играл в труппе театра Олега Табакова с 1989 года). Как актеру кино наибольшую известность ему принесла роль дворецкого Роджерса в советском двухсерийном фильме Станислава Говорухина «Десять негритят» (1987) по роману Агаты Кристи.

Всего на счету Золотницкого было более 300 работ в разных кинокартинах. Его голосом говорили герои, которых играли актеры Энтони Хопкинс, Ален Делон («Двое в городе») и Роберт де Ниро («Знакомство с родителями» (2000), «Знакомство с Факерами (2004) ). Он также был актером театра Олега Табакова.

Артист дебютировал на сцене театра в роли Вадима Дрожжинина в спектакле Евгения Каменьковича «Затоваренная бочкотара». Всего он сыграл там два десятка ролей в спектаклях самого Табакова («Матросская Тишина» (Чернышев), «Обыкновенная история» (Петр Иванович Адуев), «Прощайте… и рукоплещите!» (Пьетро Кьяри), и других режиссеров. Среди них также: «Признания авантюриста Феликса Круля», «Идиот», «Провинциальные анекдоты» (Базильский), «Аркадия» (Джелаби), «На дне» (Костылев), «Когда я умирала» (Мозли) «Похождение…» и другие. Также исполнял роль Графа Кавершема в пьесе «Идеальный муж» Оскара Уайльда.

В кино Золотницкий также озвучивал роли в фильмах «Начало», «Час пик 2», «Сладкий ноябрь», «Догма» (Азраил), «Три дня Кондора» (Джозеф Тёрнер) и других. Он дублировал сериалы «Скуби-ду» (Бен Равенкрофт) и «Спрут», мультфильм «Сказка о царе Салтане» (князь Гвидон).

В 1999 году Золотницкому было присвоено звание заслуженного артиста России.