NYT рассказала о заказах Пентагона у связанной с сыном Трампа компании

NYT: Пентагон сотрудничает в области БПЛА со связанной с сыном Трампа компанией
Компания Unusual Machines, выпускающая детали для дронов, получила заказ от Пентагона на двигатели для БПЛА. У Дональда Трампа-младшего есть акции Unusual Machines, он выступал за увеличение инвестиций в беспилотники
Дональд Трамп-младший
Дональд Трамп-младший (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Компании, связанные с сыном президента США Дональдом Трампом-младшим, предлагают Пентагону услуги в области беспилотников, пишет The New York Times (NYT).

Одна из них, Unusual Machines из Флориды, поставляет детали для дронов. У Трампа-младшего есть акции Unusual Machines. В компании и Пентагоне отвергли, что сын президента обращался в военное министерство от имени этой фирмы. То же самое сделал и представитель инвестора.

«Дон — бизнесмен со стажем и не взаимодействует с федеральным правительством в рамках своей работы с Unusual Machines или любыми другими компаниями, которые он консультирует или в которые инвестирует», — заявил представитель Энди Сурабьян.

При этом газета отмечает, что Трамп-младший настаивал на развитии беспилотной отрасли. Он и сам не скрывал это. Газета приводит его слова, где бизнесмен говорил о преимуществах дронов перед самолетами из-за низкой стоимости и рассказывал, что настаивал на привлечение в руководство Пентагоном тех, кто открыт для инвестиций в дроны.

NYT пишет, что Пентагон в этом месяце показал дрон, созданный с использованием двигателей и четырех других деталей, предоставленных Unusual Machines. Кроме того, было объявлено о планах закупить 3,6 тыс. двигателей у этой компании — это ее первый крупный заказ от военного ведомства, в следующем году могут быть дозаказаны еще 20 тыс.

Часть деталей для дронов демонстрировали Трампу-младшему в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

Еще одна фирма, Red Cat из Пуэрто-Рико, хочет предложить Пентагону флот морских дронов-камикадзе и другие аппараты, детали для которых будет выпускать Unusual Machines.

Пентагон получил анонимное пожертвование в размере $130 млн
Политика

Весной стало известно, что Трамп-младший и его партнеры решили открыть клуб для сверхбогатых людей под названием «Исполнительная власть». The Washington Post отмечает, что плата за членство в высшем эшелоне составляет $500 тыс., есть и более дешевые способы вхождения, сопоставимые с уровнями в других клубах такого типа. Клуб создан для бизнесменов и технологических магнатов, которые хотят развивать связи с администрацией Трампа.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

