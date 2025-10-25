 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

ЦРУ пыталось завербовать Черчилля для «еретического» вещания на СССР

The Telegraph: ЦРУ хотело завербовать Черчилля для пропаганды на «Радио Свобода»
Целями ЦРУ были подрыв авторитета советской власти и распространение «еретических мыслей» — сомнений в учении марксизма-ленинизма. Одним из спикеров агентство видело Уинстона Черчилля
Уинстон&nbsp;Черчилль
Уинстон Черчилль (Фото: Central Press / Hulton Archive / Getty Images)

ЦРУ в 1958 году пыталось завербовать бывшего британского премьера Уинстона Черчилля для трансляции антикоммунистической пропаганды на Советский Союз, пишет The Telegraph, изучив информационную записку, рассекреченную разведслужбой.

Ведомство планировало, что Черчилль станет одним из радиоведущих на «Радио Свобода» (признано Минюстом России иноагентом, а его юрлицо Radio Free Europe / Radio Liberty (RFE/RL) — нежелательной организацией в России), которое с 1951 по 1972 год секретно финансировалось ЦРУ и вещало на страны Восточной Европы.

Пропагандистская операция длилась с 14 марта по 5 мая 1958 года. Сотрудники ЦРУ стремились использовать в своих интересах пересмотр в СССР ранних идей марксизма-ленинизма (в советской историографии для описания тех процессов использовали термин «ревизионизм»).

ЦРУ преследовало три цели: «стимулировать еретическое мышление, показывая, что марксизм вне СССР не является статичным, догматическим учением, игнорирующим современные социальные и экономические реалии», «подорвать доверие к любой форме марксизма, утверждая, что его основные предпосылки, его исторический метод и его предсказания ложны», и «показать, что будущее не принадлежит коммунистической идее и советской государственной структуре». Предлогом для выхода программ стало 75-летие со дня смерти Карла Маркса.

За что администрация Трампа хочет засудить бывших глав ФБР и ЦРУ
Политика
Джеймс Коми

Неизвестно, принял ли Черчилль приглашение от «Радио Свобода». Однако весной 1958 года, примерно в то же время, когда ЦРУ планировало задействовать его в радиовещании, бывший премьер отказался приехать в Вашингтон по состоянию здоровья. Он приехал в США только в следующем году, чтобы навестить президента Дуайта Эйзенхауэра, это был последний визит Черчилля.

«Пропагандистские операции во время холодной войны были направлены на подрыв авторитета, искоренение ортодоксальных идей и поощрение сомнений», — рассказал в беседе с The Telegraph преподаватель международных отношений и истории разведки в Ноттингемском университете, профессор Рори Кормак.

