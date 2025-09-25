 Перейти к основному контенту
Елена Зеленская и Мелания Трамп встретились в Нью-Йорке

Зеленская добивалась встречи с Меланией, но на днях советник первой леди сообщил, что двусторонней беседы не будет
Елена Зеленская и&nbsp;Мелания&nbsp;Трамп
Елена Зеленская и Мелания Трамп (Фото: FirstLadyOfUkraine / Telegram)

Жена президента Украины Елена Зеленская встретилась с супругой американского лидера Меланией Трамп на полях Генассамблеи ООН. Об этом супруга украинского лидера написала в своем телеграм-канале.

«Встретилась с первой леди США Меланией Трамп. Обсудили общие для нас ценности, прежде всего защиту детей и их детства», — говорится в посте.

Зеленская поблагодарила Меланию за поддержку Украины, «особенно за внимание к детям» и «за письмо-призыв к [президенту России Владимиру] Путину о мире для детей». Она также выразила надежду на дальнейшее сотрудничество для защиты детей.

Трамп рассказал о реакции Путина на письмо Мелании о детях и мире
Политика
Мелания Трамп

Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой прибыл в Нью-Йорк для участия в заседании Генассамблеи ООН — она проходит с 22 по 30 сентября. На полях Зеленский встретился с главой Белого дома Дональдом Трампом. Переговоры продолжались около часа.

Старший советник первой леди США Марк Бекман ранее заявил, что встреча госпожи Трамп с Еленой Зеленской «не запланирована» — «ничего официального». Он пояснил, что украинская первая леди неоднократно обращалась с просьбой о личной встрече.

В августе Мелания через супруга передала письмо российскому президенту Владимиру Путину. Она призвала его защитить детей, отметив, что он способен сделать это «одним росчерком пера». «Защищая невинность этих детей, вы сделаете больше, чем послужите одной лишь России — вы послужите всему человечеству», — написала она. По словам Трампа, Путин «очень хорошо принял» письмо.

