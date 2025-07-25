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Бывший посол США признал ошибочным свой совет россиянам

Экс-посол Макфол признал ошибочным свой совет россиянам по отказу от гражданства
Бывший американский посол назвал ошибкой свои слова о том, что российские релоканты должны отказаться от гражданства России. Он выразил надежду, что в итоге они вернутся на родину «строить демократию»
Майкл Макфол
Майкл Макфол (Фото: Руслан Канюка / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Бывший посол США в Москве Майкл Макфол признал ошибочным свое утверждение, что переезжающие в США российские эмигранты должны отказаться от гражданства России. Об этом он написал в соцсети Х.

«Я допустил ошибку. <...> Россиянам, приверженным демократии, не следует отказываться от своего гражданства, чтобы жить в изгнании в США, поскольку я надеюсь, что в конце концов они вернутся в Россию и будут строить там демократию», — написал он.

При этом, по его мнению, россияне «слишком много жалуются на тяготы жизни за границей».

В интервью журналисту Юрию Дудю (признан Минюстом иноагентом) Макфол заявил, что человек, переезжающий в Америку, должен сделать выбор: быть лояльным либо США, либо «Путину». При этом экс-посол заявил, что поддерживает россиян, которые готовы отказаться от российского гражданства и жить в США на постоянной основе.

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Майкл Макфол

Макфол был послом США в России с 2012 по 2014 год. До этого он был специальным помощником президента США по вопросам национальной безопасности и директором отдела России и Евразии при Совете национальной безопасности США. С 2016 года ему запретили въезд в Россию и внесли в санкционный список.

В 2022 году Макфол выступил против проведения военной операции на Украине, а позднее предложил ввести запрет на туристические поездки для всех граждан России либо добавить сбор на восстановление Украины к стоимости всех виз в демократические страны мира.

Сегодня в США проживает более 2,5 млн человек с русскими корнями. Существенная часть миграционного потока идет через программы грин-карты, лотереи и рабочие визы. При этом закон США разрешает двойное гражданство с возможностью сохранения первого.

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