ГУВД Москвы возглавил генерал-майор Пронин

Приказом министра внутренних дел РФ назначен новый начальник ГУВД, а указами президента РФ - начальники новых структур МВД - Главных управлений внутренних дел по четырем федеральным округам.

Главное управление внутренних дел столицы теперь возглавляет генерал-майор Владимир Пронин. Об этом РБК сообщили сегодня в МВД РФ. Новый глава ГУВД пока не представлен сотрудникам управления - это произойдет завтра на коллегии ГУВД, посвященной итогам работы в первом полугодии.

Ранее Владимир Пронин являлся начальником Юго-Восточного окружного управления внутренних дел Москвы. По словам министра внутренних дел РФ Бориса Грызлова, кандидатура нового начальника столичного ГУВД обсуждалась с мэром города Юрием Лужковым, и у того "возражений нет".

Сегодня же назначены руководители Главных управлений МВД РФ по четырем федеральным округам. Начальником ГУ по Центральному округу стал бывший начальник ГУВД Ростовской области, генерал-лейтенант Сергей Щадрин, начальником ГУ по Приволжскому округу - бывший начальник УВД Удмуртии, генерал-лейтенант Владимир Щербаков, начальником ГУ по Уральскому округу - генерал-лейтенант Алексей Красников, начальником ГУ по Северо-Западному округу - генерал-майор Борис Уемлянин.

Борис Грызлов, прибывший сегодня в Нижний Новгород, в ходе визита намерен представить начальника Главного управления МВД РФ по Приволжскому федеральному округу.