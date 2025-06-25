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Военная операция на Украине ,  
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Командирам частей разрешили отправлять военных на гауптвахту без суда

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Военная операция на Украине
Путин своим указом разрешил командирам частей назначать дисциплинарный арест за использование гаджетов вне службы. Ранее на гауптвахту отправляли по решению гарнизонного суда

Командиры воинских частей смогут назначать дисциплинарный арест участникам специальной военной операции на Украине за использование гаджетов с выходом в интернет и камерами вне службы, следует из указа президента Владимира Путина.

Использование электронных устройств относится к грубым дисциплинарным проступкам согласно указу президента от 8 августа 2024 года. Исключением являются случаи, когда военные используют электронные устройства для выполнения своих служебных обязанностей.  За такой проступок полагается десятидневный дисциплинарный арест.

Изменения вносятся в Дисциплинарный устав. Раньше дисциплинарный арест мог назначаться по решению судьи гарнизонного военного суда. Согласно поправкам, теперь дисциплинарный арест за использование электронных устройств вне службы может назначаться по решению «командира воинской части (начальника другими войсками), начальника органа военной полиции или начальника гарнизона».

Командир части не позднее чем через двое суток после окончания разбирательства по факту совершения проступка должен либо отправить протокол и материалы разбирательства в гарнизонный суд, либо назначить дисциплинарный арест провинившемуся служащему.

Путин утвердил наказание военным за гаджеты на спецоперации вне службы
Политика
Фото:Елена Афонина / ТАСС

Гауптвахта — специальное помещение для содержания военнослужащих, задержанных по подозрению в преступлении или заключенных туда по решению суда.

Командиры и начальники были вправе отправлять подчиненных на гауптвахту, но с июля 2002 года это положение исключили из уставов в связи с ратификацией Россией Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Эта конвенция предусматривает, в частности, право каждого на свободу и личную неприкосновенность, запрещая помещать под арест без решения суда.

В 2007 году гауптвахты вернули, право отправлять на них военнослужащих оставили гарнизонным судам и только за грубые дисциплинарные проступки, такие как самовольное оставление части, неявка на службу без уважительных причин, нарушение правил несения боевого дежурства и обращения с оружием, а также употребление спиртного и наркотиков.

Россия окончательно отказалась следовать конвенции в феврале 2023 года.

Поправки предложило Минобороны осенью прошлого года. В пояснительной записке необходимость внесения изменения объяснялась тем, что сейчас гарнизонные военные суды значительно удалены от мест дислокации войск, ведущих боевые действия, в связи с чем доставка нарушителя дисциплины в суд отвлекает военных от выполнения боевых задач, увеличивает время на наложение взыскания и повышает материальные издержки.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Владимир Путин гауптвахта арест гаджет воинская служба
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Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
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