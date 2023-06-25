Лондон 21 раз за три недели поднимал истребители из-за самолетов России

Речь идет об истребителях Typhoon, которые с весны находятся в Эстонии. Они были задействованы в прошедших в июне учениях НАТО Air Defender. МИД России назвал маневры «тревожным шагом»

Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Истребители Королевских военно-воздушных сил Великобритании за последние три недели 21 раз поднимались в воздушное пространство в Балтийском регионе из-за российских самолетов, сообщает AFP со ссылкой на Минобороны Соединенного Королевства.

Британские истребители Typhoon, которые с конца марта находятся в Эстонии, используются для операций НАТО по патрулированию воздушного пространства и обеспечения безопасности восточноевропейского фланга альянса, пишет агентство.

Их поднимали в воздух, поскольку российские самолеты не отреагировали на сигналы органов управления воздушным движением, заявили в Минобороны. О каких именно самолетах речь, AFP не уточняет.

Typhoon участвовали в учениях НАТО Air Defender, которые проходили в Германии и соседних странах с 12 по 23 июня; в них также были задействованы F35-B Lightning II и самолеты-заправщики Voyager. Всего в маневрах участвовали около 250 самолетов из 25 стран и 10 тыс. военнослужащих.

Командующий ВВС Германии Инго Герхартц заявлял, что в ходе маневров не запланированы полеты возле Калининградской области, и Air Defender не направлены против России: «Мы — оборонительный альянс, именно в этом суть маневров». По словам генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, учения показывают, что «страны НАТО готовы защищать каждую пядь территории союзников и каждую пядь их воздушного пространства».

Замглавы МИД России Сергей Рябков назвал маневры «тревожным шагом», а представитель ведомства Мария Захарова предупредила, что «любые попытки создать угрозу территориальной целостности и суверенитету России не останутся без последствий для их инициаторов».