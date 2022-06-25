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Политика ,  
0 

Посол назвал вопрос с турбинами для Nord Stream делом Канады и Германии

Посол в Канаде Степанов: Россия не контактирует с Канадой по турбинам для Nord Stream-1

Москва не ведет переговоров с Оттавой по вопросу ремонта турбин немецкой компании Siemens, из-за которого сокращена прокачка газа в Европу по трубопроводу «Северный поток», заявил посол России в Канаде Олег Степанов «РИА Новости».

«Мы не ведем официальных контактов с Канадой по этому сюжету. С точки зрения посольства, этот вопрос — в первую очередь проблема между Канадой и Германией», — сказал он.

По словам дипломата, в этом вопросе должны разбираться «именно немцы с канадцами», так как проблема возникла из-за «расширительного толкования Канадой собственных санкций против России», что привело к нарушению контрактных обязательств между двумя подразделениями Siemens.

Канада начала поиск путей для отправки ФРГ турбин для «Северного потока»
Бизнес
Фото:Stefan Sauer / dpa / picture-alliance / ТАСС

Материал дополняется.

Теги
Канада Германия Северный поток поставки газа посол России

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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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