Посол в Канаде Степанов: Россия не контактирует с Канадой по турбинам для Nord Stream-1

Посол назвал вопрос с турбинами для Nord Stream делом Канады и Германии

Москва не ведет переговоров с Оттавой по вопросу ремонта турбин немецкой компании Siemens, из-за которого сокращена прокачка газа в Европу по трубопроводу «Северный поток», заявил посол России в Канаде Олег Степанов «РИА Новости».

«Мы не ведем официальных контактов с Канадой по этому сюжету. С точки зрения посольства, этот вопрос — в первую очередь проблема между Канадой и Германией», — сказал он.

По словам дипломата, в этом вопросе должны разбираться «именно немцы с канадцами», так как проблема возникла из-за «расширительного толкования Канадой собственных санкций против России», что привело к нарушению контрактных обязательств между двумя подразделениями Siemens.

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