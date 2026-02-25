 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Трамп поговорил с Зеленским по телефону

Axios сообщил о телефонном разговоре Трампа и Зеленского
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
Трамп провел получасовой телефонный разговор с Зеленским, его содержание пока не раскрывается. Контакт состоялся на фоне заявлений Трампа об «усердной работе» над окончанием конфликта
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Elizabeth Frantz / Reuters)

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник. Темы разговора в публикации не указаны.

Советник президента Украины Дмитрий Литвин подтвердил разговор президентов. По его словам, переговоры продолжались полчаса, передает украинское издание «Страна». Другой информации о беседе пока нет.

В своей речи 24 февраля республиканец отметил, что его администрация «работает усердно» над прекращением российско-украинского конфликта, повторив тезис, что его бы «никогда не было», если бы Трамп был президентом.

В 2026 году у Трампа и Зеленского уже были контакты. 21 января они встретились на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Стороны не завершили работу над документами, которые американские и украинские чиновники согласовали перед саммитом, и не подписали их, писала Financial Times (FT). Отсутствие соглашения газета назвала неудачей для украинского лидера.

Тогда сам Зеленский сообщил, что попросил Трампа о дополнительных ракетах для противовоздушной обороны. Трамп тоже высказался о встрече положительно, отметив, что «все хотят окончания войны».

Зеленский назвал возможный срок следующего раунда переговоров с Россией
Политика
Владимир Зеленский

Ранее в январе Трамп говорил, что российский лидер Владимир Путин «готов заключить сделку», а ответственность за то, что боевые действия до сих пор не прекратились, несмотря на американские дипломатические усилия, возложил на Зеленского.

Тот, в свою очередь, утверждал, что, по его мнению, Украина не может быть причиной торможения мирного процесса, затем отметил, что Киев и Вашингтон не всегда находятся на одной стороне, хотя мирные переговоры все-таки не зашли в тупик.

Москва настаивает на выходе украинских войск из республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, признании этих территорий и Крыма в составе России. Президент Владимир Путин говорил, что для достижения мира на Украине нужно добиться устранения первопричин конфликта.

Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Дональд Трамп Владимир Зеленский Владимир Путин переговоры
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
