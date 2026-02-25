Трамп поговорил с Зеленским по телефону

Трамп провел получасовой телефонный разговор с Зеленским, его содержание пока не раскрывается. Контакт состоялся на фоне заявлений Трампа об «усердной работе» над окончанием конфликта

Дональд Трамп (Фото: Elizabeth Frantz / Reuters)

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник. Темы разговора в публикации не указаны.

Советник президента Украины Дмитрий Литвин подтвердил разговор президентов. По его словам, переговоры продолжались полчаса, передает украинское издание «Страна». Другой информации о беседе пока нет.

В своей речи 24 февраля республиканец отметил, что его администрация «работает усердно» над прекращением российско-украинского конфликта, повторив тезис, что его бы «никогда не было», если бы Трамп был президентом.

В 2026 году у Трампа и Зеленского уже были контакты. 21 января они встретились на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Стороны не завершили работу над документами, которые американские и украинские чиновники согласовали перед саммитом, и не подписали их, писала Financial Times (FT). Отсутствие соглашения газета назвала неудачей для украинского лидера.

Тогда сам Зеленский сообщил, что попросил Трампа о дополнительных ракетах для противовоздушной обороны. Трамп тоже высказался о встрече положительно, отметив, что «все хотят окончания войны».

Ранее в январе Трамп говорил, что российский лидер Владимир Путин «готов заключить сделку», а ответственность за то, что боевые действия до сих пор не прекратились, несмотря на американские дипломатические усилия, возложил на Зеленского.

Тот, в свою очередь, утверждал, что, по его мнению, Украина не может быть причиной торможения мирного процесса, затем отметил, что Киев и Вашингтон не всегда находятся на одной стороне, хотя мирные переговоры все-таки не зашли в тупик.

Москва настаивает на выходе украинских войск из республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, признании этих территорий и Крыма в составе России. Президент Владимир Путин говорил, что для достижения мира на Украине нужно добиться устранения первопричин конфликта.