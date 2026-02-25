 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Вэнс заявил об оптимистичном настрое США по урегулированию на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
США рассчитывают на урегулирование конфликта на Украине, но не ожидают быстрого и наивного примирения сторон. Вэнс заявил, что Вашингтон делает ставку на дипломатию
Джей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс (Фото: Nathan Howard / Reuters)

Соединенные Штаты оптимистично настроены по поводу перспектив урегулирования конфликта на Украине, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

«В настоящее время президент по-хорошему оптимистично настроен на то, что мы сможем довести это до успешного завершения», — сказал Вэнс и добавил, что в Вашингтоне не ждут неожиданного и быстрого примирения сторон.

«Мы не питаем иллюзий, что эти ребята встретятся посреди поля, обнимутся и споют «Кумбайю». Именно поэтому мы занимаемся той дипломатией, которой занимаемся. Мы оптимистично настроены на то, что сможем достичь точки, когда и русские, и украинцы почувствуют, что сделали достаточно для прекращения [огня]», — подчеркнул он.

«Кумбайя» (Kumbaya, Kum Ba Yah) — афроамериканская духовная песня‑молитва, в которой верующие обращаются к Богу с просьбой «приди сюда» и помоги тем, кто страдает. Со временем ее название превратилось в разговорную идиому: «петь кумбайю» часто употребляют иронично для обозначения наивного миролюбия, благодушного, чрезмерно оптимистичного стремления к единству и компромиссам, игнорирующим реальные проблемы.

Трамп заявил об «усердной работе» над завершением конфликта на Украине
Политика
Фото:Jessica Koscielniak / Reuters

Ранее президент США Дональд Трамп заявил в ходе ежегодного обращения к конгрессу, что администрация президента США Дональда Трампа «усердно работает» над урегулированием российско-украинского конфликта, а также вновь назвал его «войной, которая бы никогда не случилась, если бы он был президентом».

Ранее госсекретарь Марко Рубио опроверг сообщения о том, что президент США может в ближайшие несколько недель «переключиться» с темы украинского урегулирования на промежуточные выборы в конгресс осенью 2026 года и решить, что переговоры стали для него «политическим проигрышем».

«Мы продолжим искать способы найти решение этой проблемы, приемлемое для Украины и приемлемое для России. Возможно, это не сработает, но мы сделаем все возможное, чтобы попытаться заключить сделку», — говорил госсекретарь США.

