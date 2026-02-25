 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
В МИДе заявили о превращении Арктики в новую арену конфронтации

Директор департамента МИДа Владислав Масленников назвал Арктику новой ареной конфронтации из-за милитаризации НАТО. Ранее в регионе была запущена миссия альянса «Арктический часовой»
Фото: Carlos Osorio / Reuters

Арктика становится новой «ареной конфронтации» и военно-политического противостояния, заявил директор департамента европейских проблем (ДЕП) МИДа Владислав Масленников, передает корреспондент РБК.

«Обстановка в Арктике уже, очевидно, складывается достаточно сложно. <...> Этот регион, который десятилетиями оставался, по сути, на периферии геополитических баталий, стремительно теряет статус зоны низкой напряженности и превращается в новую арену конфронтации», — сказал Масленников.

Он связал это с деятельностью НАТО по милитаризации Заполярья. Речь идет об укреплении наступательного потенциала, наращивании военно-тренировочной активности. По словам Масленникова, запущенная в феврале миссия «Арктический часовой» подтвердила нацеленность Запада на сдерживание России. Он обратил внимание, что к активности в рамках миссии уже готовы такие страны, как Бельгия, Германия и Франция.

По информации Reuters, НАТО начало планирование новой миссии в Арктике после переговоров в Давосе между американским президентом Дональдом Трампом и генсеком альянса Марком Рютте. При этом акцент на арктическом направлении усилился на фоне заявлений представителей США о возможном приобретении Гренландии.

Министр обороны Великобритании Джон Хили ранее заявил, что Россия представляет самую серьезную угрозу безопасности в Арктике и на Крайнем Севере со времен холодной войны, в связи с чем растут требования к обороне стран НАТО в обоих регионах.

Москва «неизменно стремится к поддержанию мира и стабильности в высоких широтах» и сохраняет приверженность международному праву, подчеркнул глава ДЕП.

«Со своей стороны, мы открыты к взаимодействию со всеми конструктивно настроенными партнерами. Это относится, конечно, и к западным странам, включая США, если они осознают необходимость вернуться к равноправному диалогу, нацеленному на поиск совместных решений для общих проблем Арктики. Как полагают некоторые эксперты, в развитии духа Анкориджа именно с севера может начаться процесс восстановления российско-американских отношений», — сказал Масленников.

Ранее посол России в Осло Николай Корчунов заявил, что страны НАТО планируют полную или частичную блокаду России и переводят Балтийско-Арктический регион в «казарменное положение», имея в виду операции альянса «Балтийский часовой», «Восточный часовой», «Арктический часовой». Дипломат говорил, что нагнетание ситуации вокруг России расшатывает безопасность в Арктике и мировую стабильность.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Валентина Шварцман Валентина Шварцман, Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Арктика МИД Валдай НАТО
