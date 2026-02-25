В МИДе заявили о превращении Арктики в новую арену конфронтации
Арктика становится новой «ареной конфронтации» и военно-политического противостояния, заявил директор департамента европейских проблем (ДЕП) МИДа Владислав Масленников, передает корреспондент РБК.
«Обстановка в Арктике уже, очевидно, складывается достаточно сложно. <...> Этот регион, который десятилетиями оставался, по сути, на периферии геополитических баталий, стремительно теряет статус зоны низкой напряженности и превращается в новую арену конфронтации», — сказал Масленников.
Он связал это с деятельностью НАТО по милитаризации Заполярья. Речь идет об укреплении наступательного потенциала, наращивании военно-тренировочной активности. По словам Масленникова, запущенная в феврале миссия «Арктический часовой» подтвердила нацеленность Запада на сдерживание России. Он обратил внимание, что к активности в рамках миссии уже готовы такие страны, как Бельгия, Германия и Франция.
По информации Reuters, НАТО начало планирование новой миссии в Арктике после переговоров в Давосе между американским президентом Дональдом Трампом и генсеком альянса Марком Рютте. При этом акцент на арктическом направлении усилился на фоне заявлений представителей США о возможном приобретении Гренландии.
Министр обороны Великобритании Джон Хили ранее заявил, что Россия представляет самую серьезную угрозу безопасности в Арктике и на Крайнем Севере со времен холодной войны, в связи с чем растут требования к обороне стран НАТО в обоих регионах.
Москва «неизменно стремится к поддержанию мира и стабильности в высоких широтах» и сохраняет приверженность международному праву, подчеркнул глава ДЕП.
«Со своей стороны, мы открыты к взаимодействию со всеми конструктивно настроенными партнерами. Это относится, конечно, и к западным странам, включая США, если они осознают необходимость вернуться к равноправному диалогу, нацеленному на поиск совместных решений для общих проблем Арктики. Как полагают некоторые эксперты, в развитии духа Анкориджа именно с севера может начаться процесс восстановления российско-американских отношений», — сказал Масленников.
Ранее посол России в Осло Николай Корчунов заявил, что страны НАТО планируют полную или частичную блокаду России и переводят Балтийско-Арктический регион в «казарменное положение», имея в виду операции альянса «Балтийский часовой», «Восточный часовой», «Арктический часовой». Дипломат говорил, что нагнетание ситуации вокруг России расшатывает безопасность в Арктике и мировую стабильность.
