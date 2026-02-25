Глава СПЧ призвал разобраться с фразой Довлатова о «4 млн доносов»

Доклад Никиты Хрущева, развенчавший культ личности Сталина, оздоровил атмосферу в стране, но содержал много «полуправды и неправды», заявил глава СПЧ Валерий Фадеев на научном совете РВИО и призвал разобраться с «4 млн доносов»

Валерий Фадеев (Фото: Андрей Любимов / РБК)

XX съезд Коммунистической партии и доклад Никиты Хрущева сыграли позитивную роль в отношении оздоровления социальной атмосферы в стране, на нем было жестко заявлено о нарушениях, которые творились в 1930-х годах, в обществе появилось ощущение, что больших репрессий теперь не будет, состоялась культурная оттепель, появились новое кино, «лейтенантская» проза, писатели-деревенщики, перечислил на научном совете Российского военно-исторического общества, посвященном докладу «О культе личности и его последствиях», председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте Валерий Фадеев.

Однако, продолжил он, во многом доклад был неоднозначным, содержал много «полуправды и даже неправды». В частности, отмечает Фадеев, в докладе Хрущев заявил, что Лаврентий Берия был агентом иностранной разведки. В докладе не говорилось также о раскулачивании и коллективизации, не были названы причины большого террора.

Историкам, по словам Фадеева, необходимо ответить на вопросы о том, была ли в Советском Союзе «пятая колонна» и входил ли в нее, например, маршал Михаил Тухачевский и готовил ли он заговор против Сталина (на это многие из собравшихся на мероприятии историков из РВИО ответили: «Готовил»).

В 1937 году обвиненный в шпионаже и госизмене маршал был расстрелян. В 1957 году Тухачевский был реабилитирован, обвинение было признано сфальсифицированным. 25 февраля 1956 года в Москве, в последний день работы XX съезда КПСС первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев выступил с докладом «О культе личности и его последствиях». Он осудил практику политических репрессий 1930–1950 годов и возложил вину за них на Иосифа Сталина.

Обратил внимание Фадеев и на фразу писателя Сергея Довлатова из книги «Зона. Записки надзирателя»: «Мы без конца проклинаем товарища Сталина, и, разумеется, за дело. И все же я хочу спросить — кто написал четыре миллиона доносов?» «Действительно было написано 4 млн доносов и, если были доносы, — кто их писал? Миллионы граждан, или специально обученные доносчики, или их в НКВД заставляли? Это же фраза ходовая и все на нее опираются. Если это не так, давайте ее разоблачим, потому что это политически очень сильная фраза. Потому что граждане Советского Союза были фактически причастны к этому большому террору, вот о чем говорит эта фраза», — предложил Фадеев.

Фадеев также заявил, что в обществе нет более или менее единой оценки Сталина и сталинской эпохи, но «бояться истории не надо». Он напомнил слова президента Владимира Путина, заявившего в 2022 году, что никакие факты из российской истории нельзя позволять использовать в качестве инструмента для борьбы с Россией. Фадеев привел в пример мемориальные таблички репрессированных, которые на жилых домах размещал проект «Последний адрес». «Это политический проект, а не проект памяти», — повторил свою позицию Фадеев. Однако фразы представителей другого лагеря о том. что «Сталин не виноват», «Сталин не знал», тоже несостоятельны, заявил Фадеев.

Научный директор РВИО Михаил Мягков в ходе обсуждения отметил, что у общества есть проект установки памятных знаков репрессированным военачальникам. Говоря о докладе Хрущева, он заметил, что нужны дополнительные исторические изыскания о том, как готовился доклад. По словам Мягкова, съезд — это переломный момент, об этом говорится и в новых учебниках по истории.

«На цифрах репрессированных и расстрелянных, к сожалению, у нас в 1990-е годы и в начале 2000-х просто начали пляску на крови. Кто-то говорил — 20 млн, Солженицын договорился до 60 млн, включая раскулаченных… А ведь это все вливалось в наше общество с одной единственной целью — показать, что наша страна имеет плохую историю, а если плохая история, то разве может страна иметь хорошее настоящее и светлое будущее», — заявил Мягков. При этом, отметил он, «мы должны чтить память репрессированных, каждого невинного».

Мягков привел данные комиссии, изучавшей данные с 1921 по 1953 год, — 3,8 млн человек жертв, из которых 700 тыс. были приговорены к высшей мере наказания (смертной казни).

«Последний у меня вопрос — о справедливости. Здесь вспомнили Лаврентия Берию. Он ведь не был американским шпионом? Господа ученые, кто-то из вас поднимет вопрос о реабилитации Лаврентия Берии?» — задал вопрос Фадеев.

«Я думаю, что юридически это не будет сделано никогда», — говорил в декабре глава РВИО, помощник президента Владимир Мединский, отвечая на соответствующий вопрос во время выступления на форуме «Вместе победим» на площадке Национального центра «Россия».

Специальное судебное присутствие Верховного суда СССР в декабре 1953 года приговорило Берию к расстрелу с конфискацией имущества, признав виновным в измене Родине, шпионаже и организации преступной группы. Приговор был приведен в исполнение в тот же день, 23 декабря 1953 года.

Материал дополняется.