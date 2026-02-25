 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Глава СПЧ призвал разобраться с фразой Довлатова о «4 млн доносов»

Доклад Никиты Хрущева, развенчавший культ личности Сталина, оздоровил атмосферу в стране, но содержал много «полуправды и неправды», заявил глава СПЧ Валерий Фадеев на научном совете РВИО и призвал разобраться с «4 млн доносов»
Валерий Фадеев
Валерий Фадеев (Фото: Андрей Любимов / РБК)

XX съезд Коммунистической партии и доклад Никиты Хрущева сыграли позитивную роль в отношении оздоровления социальной атмосферы в стране, на нем было жестко заявлено о нарушениях, которые творились в 1930-х годах, в обществе появилось ощущение, что больших репрессий теперь не будет, состоялась культурная оттепель, появились новое кино, «лейтенантская» проза, писатели-деревенщики, перечислил на научном совете Российского военно-исторического общества, посвященном докладу «О культе личности и его последствиях», председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте Валерий Фадеев.

Однако, продолжил он, во многом доклад был неоднозначным, содержал много «полуправды и даже неправды». В частности, отмечает Фадеев, в докладе Хрущев заявил, что Лаврентий Берия был агентом иностранной разведки. В докладе не говорилось также о раскулачивании и коллективизации, не были названы причины большого террора.

Историкам, по словам Фадеева, необходимо ответить на вопросы о том, была ли в Советском Союзе «пятая колонна» и входил ли в нее, например, маршал Михаил Тухачевский и готовил ли он заговор против Сталина (на это многие из собравшихся на мероприятии историков из РВИО ответили: «Готовил»).

В 1937 году обвиненный в шпионаже и госизмене маршал был расстрелян. В 1957 году Тухачевский был реабилитирован, обвинение было признано сфальсифицированным.

25 февраля 1956 года в Москве, в последний день работы XX съезда КПСС первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев выступил с докладом «О культе личности и его последствиях». Он осудил практику политических репрессий 1930–1950 годов и возложил вину за них на Иосифа Сталина.

Обратил внимание Фадеев и на фразу писателя Сергея Довлатова из книги «Зона. Записки надзирателя»: «Мы без конца проклинаем товарища Сталина, и, разумеется, за дело. И все же я хочу спросить — кто написал четыре миллиона доносов?» «Действительно было написано 4 млн доносов и, если были доносы, — кто их писал? Миллионы граждан, или специально обученные доносчики, или их в НКВД заставляли? Это же фраза ходовая и все на нее опираются. Если это не так, давайте ее разоблачим, потому что это политически очень сильная фраза. Потому что граждане Советского Союза были фактически причастны к этому большому террору, вот о чем говорит эта фраза», — предложил Фадеев.

Фадеев также заявил, что в обществе нет более или менее единой оценки Сталина и сталинской эпохи, но «бояться истории не надо». Он напомнил слова президента Владимира Путина, заявившего в 2022 году, что никакие факты из российской истории нельзя позволять использовать в качестве инструмента для борьбы с Россией. Фадеев привел в пример мемориальные таблички репрессированных, которые на жилых домах размещал проект «Последний адрес». «Это политический проект, а не проект памяти», — повторил свою позицию Фадеев. Однако фразы представителей другого лагеря о том. что «Сталин не виноват», «Сталин не знал», тоже несостоятельны, заявил Фадеев.

Научный директор РВИО Михаил Мягков в ходе обсуждения отметил, что у общества есть проект установки памятных знаков репрессированным военачальникам. Говоря о докладе Хрущева, он заметил, что нужны дополнительные исторические изыскания о том, как готовился доклад. По словам Мягкова, съезд — это переломный момент, об этом говорится и в новых учебниках по истории.

«На цифрах репрессированных и расстрелянных, к сожалению, у нас в 1990-е годы и в начале 2000-х просто начали пляску на крови. Кто-то говорил — 20 млн, Солженицын договорился до 60 млн, включая раскулаченных… А ведь это все вливалось в наше общество с одной единственной целью — показать, что наша страна имеет плохую историю, а если плохая история, то разве может страна иметь хорошее настоящее и светлое будущее», — заявил Мягков. При этом, отметил он, «мы должны чтить память репрессированных, каждого невинного».

Мягков привел данные комиссии, изучавшей данные с 1921  по 1953 год, — 3,8 млн человек жертв, из которых 700 тыс. были приговорены к высшей мере наказания (смертной казни).

«Последний у меня вопрос — о справедливости. Здесь вспомнили Лаврентия Берию. Он ведь не был американским шпионом? Господа ученые, кто-то из вас поднимет вопрос о реабилитации Лаврентия Берии?» — задал вопрос Фадеев.
«Я думаю, что юридически это не будет сделано никогда», — говорил в декабре глава РВИО, помощник президента Владимир Мединский, отвечая на соответствующий вопрос во время выступления на форуме «Вместе победим» на площадке Национального центра «Россия».

Специальное судебное присутствие Верховного суда СССР в декабре 1953 года приговорило Берию к расстрелу с конфискацией имущества, признав виновным в измене Родине, шпионаже и организации преступной группы. Приговор был приведен в исполнение в тот же день, 23 декабря 1953 года.

Материал дополняется.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп заявил о разработке Ираном ракет, способных долететь до США

Совет при президенте внесет акции в закон об исковых сроках приватизации

Госдеп потребовал от Украины отказаться от атак на интересы США

Самозанятых водителей предложили выделить в отдельный вид перевозок

Ланьков назвал курьезно-скандальным происшествием свое задержание в Риге

Минздрав предложил реформу порядка медпомощи детям. Подробности
Авторы
Теги
Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили
Никита Хрущев Иосиф Сталин политические репрессии Сергей Довлатов Валерий Фадеев РВИО Лаврентий Берия Михаил Тухачевский Александр Солженицын
Материалы по теме
Фадеев — РБК: «Человек что-то прочитал — это не повод тащить в кутузку»
Политика
Фадеев предложил оценивать знания выпускников школ как в СССР
Общество
В Москве и Петербурге вспомнили жертв политических репрессий. Фото
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 февраля
EUR ЦБ: 90,32 (-0,26) Инвестиции, 18:03 Курс доллара на 26 февраля
USD ЦБ: 76,47 (-0,17) Инвестиции, 18:03
Турецкий клуб с тремя россиянами объявил о назначении главного тренера Спорт, 18:16
Autonews узнал цену на «Москвич» новой линейки «М» Авто, 18:15
Залужный объявил о запуске украинского оборонного завода в Британии Политика, 18:10
ЦБ сохранил курс доллара на 26 февраля ниже ₽77 Инвестиции, 18:05
Бербок дважды в интервью ошиблась, назвав Гренландию членом ЕС Политика, 18:01
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 18:00
Мишустин представил отчет об итогах работы правительства. Главное Политика, 17:59
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
В Смоленской области потушили пожар на химзаводе после атаки дронов Политика, 17:53
Венесуэльский форвард из «Сочи» перешел в китайский клуб Спорт, 17:51
Путин сказал, что до появления «живого сердца» еще далеко Политика, 17:51
Финал хоккейного турнира на ОИ собрал в США рекордную аудиторию на ТВ Спорт, 17:49
Путин поручил ускорить формирование стратегии развития биоэкономики Политика, 17:45
Euroclear подал апелляционную жалобу по иску ЦБ Финансы, 17:44
Хорватия оценит идею поставок российской нефти в условиях санкций Политика, 17:43