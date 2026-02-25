 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
0

Irish Examiner узнала о планах Ирландии досматривать суда теневого флота

Сюжет
Война санкций
Ирландские власти хотят разрешить военным брать на абордаж суда теневого флота без получения разрешений от полиции или таможни. Речь идет о судах, которые оказались в территориальных водах страны
Западные воды Ирландии
Западные воды Ирландии (Фото: Charles McQuillan / Getty Images)

Правительство Ирландии собирается внести законопроект, предоставляющий возможность вооруженным силам страны подниматься на борт и досматривать суда, проходящие в территориальных водах страны. Об этом рассказали источники газеты Irish Examiner.

Речь идет о танкерах, которые власти относят к так называемому теневому флоту и подозревают в нарушении санкций против России.

Предложение может быть принято до того, как Ирландии перейдет председательство в Совете Европейского союза в июле. Так, с новыми полномочиями ВС Ирландии смогут принимать решения в вопросе морских операций «в одностороннем порядке», не завися от полномочий полиции, таможни или береговой охраны, объясняет газета.

Ирландия собирается принять национальную стратегию морской безопасности вскоре. В тексте стратегии говорится о растущей угрозе теневого флота, танкеры которого могут быть использованы для «шпионажа и саботажа» путем запуска с его борта беспилотников.

Великобритания развернет авианосную группу в Северной Атлантике и Арктике
Политика
Авианосец HMS Prince of Wales

В январе военно-морские силы Франции задержали в Средиземном море нефтяной танкер Grinch. Президент Эмманюэль Макрон утверждал, что судно «прибыло из России», следовало под поддельным флагом и находится под санкциями. Позднее власти страны ввели административный арест в отношении танкера.

14 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности министр обороны Великобритании Джон Хили обсудил с коллегами из стран Балтии и Северной Европы захват танкеров, которые, как считают на Западе, связаны с российским теневым флотом. Вместе с министром обороны Великобритании на встрече присутствовал глава вооруженных сил страны Ричард Найтон. Он представил варианты действия в отношении танкеров, в том числе совместные операции по захвату.

В июне 2025 года президент России Владимир Путин заявил, что попытки нанести Москве «какой-то ущерб и урон, в том числе по так называемому теневому флоту», приведут к общим проблемам. По его словам, они коснутся тех, кто пытается «нагадить». В МИДе предупредили, что попытки западных стран «запереть» российский флот могут иметь последствия для самих инициаторов. Замминистра Сергей Рябков отметил, что у Военно-морского флота России есть опыт в проведении мероприятий по защите свободы судоходства.

Илья Трапезников
Ирландия теневой флот Россия санкции нефть
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Эмманюэль Макрон фото
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
