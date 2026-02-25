Власти сообщили о подготовке Одесской области к круговой обороне
В Одесской области ведется подготовка круговой обороны, заявил глава украинской оперативно-тактической группировки «Одесса» Денис Носиков. Ролик опубликован на странице группировки на Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
«Я не могу подробно рассказать обо всем, но это мощная и масштабная система. Просто так сюда никто не зайдет — это будет невозможно», — сказал он (цитата по УНИАН).
По его словам, вокруг региона активно выстраиваются фортификационные сооружения: противотанковые рвы, минные заграждения, капканы и «кил-зоны». Кроме того, украинские военные учат местных жителей обращаться с оружием и набирают «дополнительный ресурс» из студентов, пенсионеров и других людей, которые по состоянию здоровья не могут вступить в ВСУ, добавил Новиков.
Одесса — город в Северном Причерноморье на юго-западе Украины, административный центр Одесской области. Его население по состоянию на 2021 год составляло чуть более 1 млн человек.
Официально датой основания Одессы считается 2 сентября 1794 года, когда российская императрица Екатерина II подписала указ о расширении Хаджибейской гавани (до переименования в 1795 году город назывался Хаджибей) и модернизации порта.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков летом прошлого года посоветовал мэру Геннадию Труханову, который заявил, что «Одесса — это не русский город», изучить историю. Владимир Путин также много раз называл Одессу русским городом.
В начале февраля ТАСС отмечал, что Украина на переговорах в Абу-Даби потребовала обеспечить гарантии безопасности для Одессы в рамках выработки мирного соглашения с Россией. The Wall Street Journal до этого писала, что Одесса оказалась «в осаде» из-за ударов по ее энергетической системе. Это важный экономический и зерновой хаб Украины, отмечает газета.
При этом российское Минобороны неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп заявил о разработке Ираном ракет, способных долететь до США
Совет при президенте внесет акции в закон об исковых сроках приватизации
Госдеп потребовал от Украины отказаться от атак на интересы США
Самозанятых водителей предложили выделить в отдельный вид перевозок
Ланьков назвал курьезно-скандальным происшествием свое задержание в Риге
Минздрав предложил реформу порядка медпомощи детям. Подробности