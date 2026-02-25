Украинские военные готовятся к круговой обороне Одесской области. Они роют противотанковые рвы, строят минные заграждения, устанавливают капканы и набирают резерв из негодных к службе местных жителей, рассказали в теробороне

Фото: Reuters

В Одесской области ведется подготовка круговой обороны, заявил глава украинской оперативно-тактической группировки «Одесса» Денис Носиков. Ролик опубликован на странице группировки на Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Я не могу подробно рассказать обо всем, но это мощная и масштабная система. Просто так сюда никто не зайдет — это будет невозможно», — сказал он (цитата по УНИАН).

По его словам, вокруг региона активно выстраиваются фортификационные сооружения: противотанковые рвы, минные заграждения, капканы и «кил-зоны». Кроме того, украинские военные учат местных жителей обращаться с оружием и набирают «дополнительный ресурс» из студентов, пенсионеров и других людей, которые по состоянию здоровья не могут вступить в ВСУ, добавил Новиков.

Одесса — город в Северном Причерноморье на юго-западе Украины, административный центр Одесской области. Его население по состоянию на 2021 год составляло чуть более 1 млн человек. Официально датой основания Одессы считается 2 сентября 1794 года, когда российская императрица Екатерина II подписала указ о расширении Хаджибейской гавани (до переименования в 1795 году город назывался Хаджибей) и модернизации порта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков летом прошлого года посоветовал мэру Геннадию Труханову, который заявил, что «Одесса — это не русский город», изучить историю. Владимир Путин также много раз называл Одессу русским городом.

В начале февраля ТАСС отмечал, что Украина на переговорах в Абу-Даби потребовала обеспечить гарантии безопасности для Одессы в рамках выработки мирного соглашения с Россией. The Wall Street Journal до этого писала, что Одесса оказалась «в осаде» из-за ударов по ее энергетической системе. Это важный экономический и зерновой хаб Украины, отмечает газета.

При этом российское Минобороны неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.