 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

ФСБ предотвратила теракт на военном аэродроме в Краснодарском крае

Сюжет
Военная операция на Украине
40-летний россиянин планировал поджог военного самолета на кубанском аэродроме. Он действовал по указанию украинских спецслужб

ФСБ предотвратила теракт на военном аэродроме в Краснодарском крае
Video

ФСБ предотвратила теракт на военном аэродроме в Краснодарском крае, который планировали устроить украинские спецслужбы, сообщили в УФСБ по региону.

40-летний мужчина, планировавший поджог военного самолета, был задержан прямо на улице. Россиянин, как пояснили в ведомстве, сам установил контакт в мессенджере WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) с представителем ГУР Минобороны Украины.

По заданию куратора он сначала собирал и передавал фото- и видеоматериалы о военных объектах на Кубани, а затем изготовил зажигательные смеси для планируемого поджога. На снятом ФСБ ролике видно, что он показал организовал схрон.

ФСБ задержала готовившего теракт жителя Челябинска
Политика

Ранее сотрудники ФСБ задержали 18-летнего жителя Челябинска, который планировал совершить теракт. Как сообщили в службе, молодой человек действовал по заданию террористической организации, поддерживаемой спецслужбами Украины. По данным следствия, задержанный ранее через популярный мессенджер самостоятельно вышел на связь с куратором и по его инструкциям изготовил самодельное взрывное устройство.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп заявил о разработке Ираном ракет, способных долететь до США

Совет при президенте внесет акции в закон об исковых сроках приватизации

Госдеп потребовал от Украины отказаться от атак на интересы США

Самозанятых водителей предложили выделить в отдельный вид перевозок

Ланьков назвал курьезно-скандальным происшествием свое задержание в Риге

Минздрав предложил реформу порядка медпомощи детям. Подробности
Авторы
Теги
Валерия Доброва
ФСБ подготовка теракта спецслужбы Украина Самолеты военные аэродромы Краснодарский край
Материалы по теме
ФСБ заявила о срыве заказного убийства крупного бизнесмена из Оренбуржья
Общество
Путин поручил ФСБ усилить борьбу с терроризмом
Политика
Глава ФСБ заявил о «британском следе» в покушении на генерала Алексеева
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 февраля
EUR ЦБ: 90,58 (+0,3) Инвестиции, 24 фев, 17:41 Курс доллара на 25 февраля
USD ЦБ: 76,63 (-0,12) Инвестиции, 24 фев, 17:41
ФСБ предотвратила теракт на аэродроме в Краснодарском крае. Видео Политика, 12:09
Отчет Мишустина об итогах работы правительства за 2025 год. Трансляция Политика, 12:08
В Подмосковье с 1 марта ограничат продажу алкоголя в общепите во дворах Политика, 12:05
Четверо погибли при атаке дронов на химзавод в Смоленской области Политика, 12:04
Триггерный маркетинг «как из Pinterest» — когда это работает Образование, 12:00
Почему мебель стала активом для российских коллекционеров Компании, 12:00
FT рассказала о рождаемости в Южной Корее, которая противоречит тенденции Политика, 11:55
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Организатора перевозки погибших на Байкале китайских туристов задержали Общество, 11:54
«Мы так всегда делали»: как понять, что босс и коллеги манипулируют вами Образование, 11:53
Собянин анонсировал первую в мире ИИ-систему управления дорогами в Тушино Город, 11:51
The Sun узнала, что экс-принцу Эндрю запретили ездить верхом Политика, 11:48
Художник Лев Повзнер: «Меня интересует только абсурд» Стиль, 11:48
Как тренд на мгновенную коммуникацию повлиял на мессенджеры РБК и Frisbee, 11:46
ЦБ заявил о сокращении числа поддельных банкнот в обращении на 20% за год Финансы, 11:37