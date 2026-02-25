40-летний россиянин планировал поджог военного самолета на кубанском аэродроме. Он действовал по указанию украинских спецслужб

Video

ФСБ предотвратила теракт на военном аэродроме в Краснодарском крае, который планировали устроить украинские спецслужбы, сообщили в УФСБ по региону.

40-летний мужчина, планировавший поджог военного самолета, был задержан прямо на улице. Россиянин, как пояснили в ведомстве, сам установил контакт в мессенджере WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) с представителем ГУР Минобороны Украины.

По заданию куратора он сначала собирал и передавал фото- и видеоматериалы о военных объектах на Кубани, а затем изготовил зажигательные смеси для планируемого поджога. На снятом ФСБ ролике видно, что он показал организовал схрон.

Ранее сотрудники ФСБ задержали 18-летнего жителя Челябинска, который планировал совершить теракт. Как сообщили в службе, молодой человек действовал по заданию террористической организации, поддерживаемой спецслужбами Украины. По данным следствия, задержанный ранее через популярный мессенджер самостоятельно вышел на связь с куратором и по его инструкциям изготовил самодельное взрывное устройство.