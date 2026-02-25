Силы НАТО не утратили свой потенциал, но долго не проводили морских учений так, как это было необходимо, поэтому требуется наращивать возможности, сказал командующий морской группой альянса

Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

НАТО на данный момент не готово к затяжному конфликту в отличие от России, заявил Bloomberg командующий морской группой альянса вице-адмирал Хоакин Руис Эскагедо.

«Я бы не сказал, что мы утратили эти возможности, но скажу, что мы не проводили учений так, как должны были, и нам необходимо как можно скорее восстановить и нарастить эти возможности», — сказал адмирал.

По словам Эскагедо, это объясняется тем, что противолодочная борьба на протяжении нескольких десятилетий не была приоритетом для союзников по альянсу из-за повышенного внимания к сухопутным войскам в таких местах, как Ирак и Афганистан.

Издание в этом контексте напомнило о словах вице-адмирала королевского военно-морского флота Великобритании, главы объединенного морского командования альянса Майка Атли. Он также высказал мнение, что в настоящее время вооруженным силам стран НАТО не хватает устойчивости для затяжного конфликта.

«Обладаем ли мы той устойчивостью, которой хотели бы обладать? Думаю, комментарии последних десяти месяцев показали, что нет, не обладаем. Но страны [НАТО] это прекрасно понимают и готовы инвестировать в развитие таких возможностей для повышения нашей устойчивости», — сказал тогда британский адмирал.

Капитан Джим Робертсен, командующий подводным флотом Норвегии, в беседе с Bloomberg высказал мнение, что новые возможности для начала конфликтов возникают в том числе из-за роста интереса держав к Арктическому региону. Изменение климата ведет к потеплению вод, на этом фоне может усилиться конкуренция за ископаемое топливо, месторождения редкоземельных металлов и рыбные ресурсы, отмечает агентство.

Bloomberg пояснил также, что сложность противостояния в Арктике силами подводного флота заключается в том, что ледяная пресная вода с севера смешивается там с теплой соленой водой, которую приносит течение Гольфстрим. Из-за этого подводным лодкам проще скрываться в разных слоях воды, а лед дополнительно препятствует обнаружению: шум, издаваемый его движением, маскирует субмарины, а также представляет опасность для кораблей.

«Поэтому это хорошее место, чтобы спрятаться, если вы атомная подводная лодка. Потому что вас трудно обнаружить», — заявил командующий военно-морским флотом Норвегии Кирре Хауген.

Москва отвергает утверждения о намерении напасть на страны Европы. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что Россия всегда осознавала опасность конфликта с ЕС, поэтому заблаговременно приняла меры, которые позволят обеспечить собственную безопасность. Президент Владимир Путин называл заявления о планах России напасть на НАТО «невероятной ложью», но отмечал готовность ответить на милитаризацию европейских стран.