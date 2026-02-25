 Перейти к основному контенту
branding image
Политика⁠,
0

В НАТО заявили о неготовности к затяжному конфликту

Силы НАТО не утратили свой потенциал, но долго не проводили морских учений так, как это было необходимо, поэтому требуется наращивать возможности, сказал командующий морской группой альянса
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

НАТО на данный момент не готово к затяжному конфликту в отличие от России, заявил Bloomberg командующий морской группой альянса вице-адмирал Хоакин Руис Эскагедо.

«Я бы не сказал, что мы утратили эти возможности, но скажу, что мы не проводили учений так, как должны были, и нам необходимо как можно скорее восстановить и нарастить эти возможности», — сказал адмирал.

По словам Эскагедо, это объясняется тем, что противолодочная борьба на протяжении нескольких десятилетий не была приоритетом для союзников по альянсу из-за повышенного внимания к сухопутным войскам в таких местах, как Ирак и Афганистан.

Издание в этом контексте напомнило о словах вице-адмирала королевского военно-морского флота Великобритании, главы объединенного морского командования альянса Майка Атли. Он также высказал мнение, что в настоящее время вооруженным силам стран НАТО не хватает устойчивости для затяжного конфликта.

Великобритания развернет авианосную группу в Северной Атлантике и Арктике
Политика
Авианосец HMS Prince of Wales

«Обладаем ли мы той устойчивостью, которой хотели бы обладать? Думаю, комментарии последних десяти месяцев показали, что нет, не обладаем. Но страны [НАТО] это прекрасно понимают и готовы инвестировать в развитие таких возможностей для повышения нашей устойчивости», — сказал тогда британский адмирал.

Капитан Джим Робертсен, командующий подводным флотом Норвегии, в беседе с Bloomberg высказал мнение, что новые возможности для начала конфликтов возникают в том числе из-за роста интереса держав к Арктическому региону. Изменение климата ведет к потеплению вод, на этом фоне может усилиться конкуренция за ископаемое топливо, месторождения редкоземельных металлов и рыбные ресурсы, отмечает агентство.

Bloomberg пояснил также, что сложность противостояния в Арктике силами подводного флота заключается в том, что ледяная пресная вода с севера смешивается там с теплой соленой водой, которую приносит течение Гольфстрим. Из-за этого подводным лодкам проще скрываться в разных слоях воды, а лед дополнительно препятствует обнаружению: шум, издаваемый его движением, маскирует субмарины, а также представляет опасность для кораблей.

«Поэтому это хорошее место, чтобы спрятаться, если вы атомная подводная лодка. Потому что вас трудно обнаружить», — заявил командующий военно-морским флотом Норвегии Кирре Хауген.

Москва отвергает утверждения о намерении напасть на страны Европы. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что Россия всегда осознавала опасность конфликта с ЕС, поэтому заблаговременно приняла меры, которые позволят обеспечить собственную безопасность. Президент Владимир Путин называл заявления о планах России напасть на НАТО «невероятной ложью», но отмечал готовность ответить на милитаризацию европейских стран.

Трамп заявил о разработке Ираном ракет, способных долететь до США

Совет при президенте внесет акции в закон об исковых сроках приватизации

Госдеп потребовал от Украины отказаться от атак на интересы США

Самозанятых водителей предложили выделить в отдельный вид перевозок

Ланьков назвал курьезно-скандальным происшествием свое задержание в Риге

Минздрав предложил реформу порядка медпомощи детям. Подробности
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Арктика вооруженный конфликт НАТО
