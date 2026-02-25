NYT узнала о тайном брифинге ЦРУ для корпораций об атаке Китая на Тайвань

Секретный брифинг состоялся в 2023 году, на нем присутствовали гендиректоры Apple, Nvidia и других технокорпораций США. ЦРУ тогда предупредило их, что Китай может напасть на Тайвань — крупнейший производитель чипов — в 2027 году

В 2023 году ЦРУ провело секретный брифинг, в ходе которого тогдашние глава ведомства Уильям Бернс и директор национальной разведки Эврил Хейнс спрогнозировали нападение Китая на Тайвань в 2027 году. Об этом сообщает The New York Times cо ссылкой на источники.

Согласно их докладу, китайские военные расходы к 2023 году достигли такого уровня, что Пекин мог бы начать атаку на Тайвань в 2027-м.

В брифинге приняли участие глава Apple Тим Кук, гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг и гендиректор Advanced Micro Devices (AMD) Лиза Су, а также главный исполнительный диктор Qualcomm Кристиано Амон. Их пригласили, чтобы предупредить о возросшей опасности на фоне зависимости от поставок тайваньских чипов — остров является лидером в их производстве.

Кук впоследствии рассказал чиновникам, что после брифинга спал «с открытым глазом».

Однако, по словам шести источников, компании так и не разместили значительных новых заказов на американские чипы. Из-за отсутствия интереса клиентов Intel и Samsung не смогли выполнить условия Закона о чипах, и правительство сократило их гранты в общей сложности на $2,3 млрд.

Закон о чипах и науке (CHIPS and Science Act), подписанный в 2022 году, выделяет более $52 млрд на развитие производства полупроводников внутри США для снижения зависимости от Азии и конкуренции с Китаем.

По словам чиновников, китайская блокада Тайваня может перекрыть поставки компьютерных чипов, производимых на острове, и поставить американскую технологическую индустрию в тяжелое положение, пишет NYT. Поэтому, как пишет газета, американские чиновники годами старались минимизировать зависимость Силиконовой долины от чипов тайваньского производства, где изготавливают около 90% высокотехнологичных чипов в мире.

В конфиденциальном отчете 2022 года для Ассоциации полупроводниковой промышленности США говорится, что прекращение поставок микросхем с Тайваня вызовет крупнейший экономический кризис со времен Великой депрессии, пишет газета. NYT отмечает, что сейчас Тайвань имеет решающее значение для экономического выживания США, особенно на фоне бума ИИ.

Пекин считает Тайбэй своей «мятежной провинцией» и стремится к «воссоединению». Тайвань фактически функционирует как независимое государство с 1949 года. Напряженность растет из-за регулярных военных учений НОАК у острова. Тайвань отвергает модель «одна страна, две системы», продвигаемую Китаем с 1980-х годов. У Вашингтона нет дипломатических отношений с Тайбэем, но США продают ему оружие в рамках принятого в 1979 году Закона об отношениях с Тайванем, предусматривающего поставки для самообороны. Увеличение помощи острову предусмотрено в проекте оборонного бюджета США на 2026 финансовый год.

The Wall Street Journal (WSJ) писал, что китайский лидер Си Цзиньпин после масштабных чисток в высшем военном руководстве делает ставку не на прямое вторжение на Тайвань, а на постепенное истощение острова и тактику «без единого выстрела». В числе таких мер — регулярные военные учения, имитирующие морскую и воздушную блокаду острова, экономическое давление и кибератаки, а также «правовая война»: использование китайского законодательства против тайваньских чиновников и активистов.

В феврале 2026 года США и Тайвань подписали соглашение о взаимной торговле. Согласно условиям сделки, о которых сообщает Bloomberg, Тайвань обязался закупить у США СПГ и нефть на сумму более $44 млрд, а также открыть рынок для американских товаров (говядина, молочная продукция, свинина, пшеница, медизделия и авто). Кроме того, Тайбэй закупит гражданские самолеты и комплектующие на $15 млрд и инвестирует $25 млрд в энергогенерацию к 2029 году.