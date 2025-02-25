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Bild узнал о дипломатических требованиях к Шольцу после проигрыша выборов

BIld: лидер ХДС Мерц потребовал от Шольца согласовывать дипломатические решения
Партия канцлера Шольца заняла третье место на выборах, но может попасть в коалицию с победившими ХДС/ХСС. Пока лидер консерваторов Мерц потребовал не принимать без его согласия важные решения по внешней политике
Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: Getty Images)

Лидер консервативного блока партий ХДС/ХСС Фридрих Мерц, занявшего первое место по результатам парламентских выборов, потребовал от канцлера Олафа Шольца согласовывать все дипломатические заявления и решения, пишет Bild.

По сведениям таблоида, блок партий направил в офис канцлера «Меморандум о взаимопонимании», в котором потребовал не принимать важных кадровых решений и сдержанно вести себя во внешней политике.

Требования Мерца вызвало раздражение в Социал-демократической партии Германии (СДПГ), к которой принадлежит Шольц, но заверили, что канцлер будет информировать лидера ХДС по важным внешнеполитическим вопросам.

На вторник, 25 февраля, запланирована встреча Шольца и Мерца.

Какой будет внешняя политика Германии после победы ХДС/ХСС
Политика
Фридрих Мерц (в центре)&nbsp;выступает перед сторонниками в штаб-квартире ХДС после объявления первоначальных результатов досрочных федеральных парламентских выборов, Берлин Германия, 23 февраля 2025 года

Парламентские выборы в Германии состоялись два дня назад, 23 февраля. До формирования нового кабинета Шольц будет исполнять обязанности главы правительства. В частности, 2 марта он отправится на конференцию по Украине в Великобританию, а 6 марта — в Брюссель на саммит ЕС. Обычно на согласование коалиционного соглашение и распределение министерских постов уходит два-три месяца, сам Мерц обещает, что новый состав кабинета приступит к работе за семь недель, до Пасхи.

Bild пишет, что лидеры государств, как правило, не берут с собой на международные встречи своих преемников. Исключением стал случай в 2021 году, тогдашний канцлер Ангела Меркель взяла Шольца на саммит G20 для переговоров с другими главами правительств, но в то время Шольц уже принимал участие во встречах «Большой двадцатки», будучи министром финансов.

Консерваторы ХДC/ХСС получили 28,5% голосов избирателей и займут 33% мест в Бундестаге, на втором месте — правая «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 20,8% голосов и 24,1% мест, на третьем — СДПГ с 16,4% голосов и 19% мест. Несмотря на лидерство, консерваторам не хватило голосов для формирования правительства в одиночке, предстоят коалиционные переговоры.

Как отмечает Reuters, переговоры между партиями будут непростыми, поскольку избирательная кампания подсветила разные подходы к политике. СДПГ и ХДС/ХСС уже четырежды со Второй мировой войны управляли Германией вместе (трижды под руководством Меркель). Но при Мерце партия ХДС заметно «поправела», заняв более жесткую позицию в отношении миграции и дерегуляции рынка. Кроме того, ХДС/ХСС выступает за широкомасштабное снижение налогов, тогда как СДПГ требует повышения налогов с лиц, получающих высокие доходы, и также вернуть налог на богатство. Почти все партии Германии пообещали не допустить попадания АдГ в правительство.

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Олаф Шольц Фридрих Мерц Германия
Олаф Шольц фото

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
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