Война Израиля и ХАМАС. Главное

Катар раскритиковал приписываемые Нетаньяху заявления, ЦАХАЛ разрушила почти 40% зданий вдоль границы в секторе Газа. Главное о войне Израиля и ХАМАС — в материале РБК

Международный суд ООН объявил, что 26 января вынесет решение об обеспечительных мерах в рамках иска ЮАР, которая обвинила Израиль в геноциде в секторе Газа. Обеспечительные меры, принять которые ЮАР требует до рассмотрения судом дела по существу, подразумевают в том числе остановку боевых действий в палестинском эксклаве.

Катар «потрясен» предполагаемым заявлением премьера Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что посредничество страны в урегулировании конфликта между еврейским государством и ХАМАС недостаточно эффективно. Об этом заявил представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари, передает Al Arabiya. Ранее в Сети появилось видео, на котором, предположительно, Нетаньяху в разговоре с родственниками заложников называет Катар «проблемным». Израиль официально не подтверждал подлинность этих кадров.

Израильские военные разрушили почти 40% из 2,8 тыс. зданий в секторе Газа, расположенных в радиусе километра от границы. К таким выводам на основе изученных спутниковых данных пришел профессор Еврейского университета в Иерусалиме Ади Бен Нун, пишет WSJ. По словам профессора, большая часть зданий были жилыми. Их снос, судя по всему, является частью плана Израиля по созданию буферной зоны шириной в 1 км вдоль границы, отмечает издание.

Интенсивная фаза военных действий на севере сектора Газа завершилась, сообщил 15 января министр обороны Израиля Йоав Галант. По его словам, скоро эта фаза завершится и в районе Хан-Юнис на юге эксклава.

ЦАХАЛ вывела из сектора Газа 36-ю бронетанковую дивизию «Гааш». В эту дивизию в том числе входит 1-я пехотная бригада «Голани», которая выполняет задачи в пределах северной границы Израиля и в Самарии. Подразделение вывели для отдыха и тренировок. В секторе Газа продолжают вести боевые действия еще три дивизии.

Действия Израиля последовали за сообщением о недовольстве США тем, что тот не следует советам американской администрации. Об этом говорили источники Axios. Ранее координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности США Джон Кирби сообщал о переговорах с Израилем о переходе к операциям низкой интенсивности в секторе Газа.