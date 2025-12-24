 Перейти к основному контенту
Роспотребнадзору поручено заняться регулированием отрасли готовых блюд

Роспотребнадзор определит термин «готовая еда» и разработает законодательные нормы для регулирования этой сферы. Данный сегмент ежегодно растет на 30%. В прошлом году россияне впервые купили больше продуктов, чем одежды и гаджетов
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Роспотребнадзору поручено подготовить предложения по регулированию отрасли готовой еды. Решение об этом принято на заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, сообщается в аккаунте правительства России в Max.

За последние три года этот сегмент в среднем растет на 30% в год, поэтому это требует повышенного внимания со стороны государства, говорится в публикации. Первый вице-премьер Денис Мантуров призвал законодательно определить термин «готовая еда» и разделить продукцию на ту, которая продается в магазинах и через доставку, и ту, что подается в кафе и ресторанах.

«В целях выработки комплекса мер Роспотребнадзору было поручено подготовить предложения по внесению изменений в законодательство для регулирования отрасли готовой еды», — говорится в сообщении.

В ноябре Федерация рестораторов и отельеров России (ФРиО) попросила устранить неравенство в правилах работы общепита и торговых сетей, реализующих в числе прочего готовую еду. Обращение с такой просьбой президент федерации Игорь Бухаров направил председателю Госдумы Вячеславу Володину. Владельцы ресторанов и кафе, в отличие от магазинов, инвестируют немалые средства в оборудование специализированных кухонь, вентиляцию, водоочистку, обучение персонала, пояснил он.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) считают, что предложение уравнять торговые сети, продающие в том числе готовую еду, с общепитом является избыточным. Это ничего принципиально не изменит в части безопасности, пояснили там.

Рестораторы пожаловались на условия продажи готовой еды в торговых сетях
Бизнес
Фото:Александр Гальперин / РИА Новости

По данным исследования РБК, доля россиян 18–64 лет, не заказывающих готовую еду домой из-за высокой цены, подскочила до 27,8%, прибавив 5,3 п.п. Эта ситуация стала следствием роста издержек самих операторов.

Объем рынка доставки готовой еды из ресторанов по итогам 2024 года вырос на 30% и достиг 649 млрд руб., следует из данных «РБК Исследования рынков». По итогам первого полугодия 2024 года продукты питания впервые обогнали товары для дома, одежду и электронику по обороту покупок в интернете.

Вместе с этим в России периодически происходят отравления готовой едой. В 2024 году произошел инцидент после употребления салатов «Лобио» и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком». В общей сложности, по данным Роспотребнадзора, ботулизмом заразились более 400 человек в 11 регионах страны.

Валерия Доброва
