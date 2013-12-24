А.Канокова назначили сенатором от КБР

Экс-глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков назначен сенатором от парламента республики.

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Сегодня же парламент определил, что руководитель республики будет избираться законодательным собранием региона из трех кандидатов, а не на всеобщих выборах.

Неделей ранее А.Каноков стал депутатом местного парламента. Одновременно с этим стало известно, что Фатима Иванова досрочно сложила полномочия сенатора от КБР.

А.Каноков был уволен с поста главы республики 6 декабря 2013г. Он занимал эту должность с 2005г.

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности руководителя КБР Юрия Кокова - брата предыдущего президента республики Валерия Кокова.

Ю.Коков родился 13 августа 1955г. в Нальчике, окончил юридический факультет Ростовского государственного университета и поступил на службу в органы внутренних дел. В 1990-е гг. работал в криминальной милиции КБР, с 1995 по 1999гг. - заместителем министра внутренних дел МВД Кабардино-Балкарской Республики, начальником службы криминальной милиции. Дважды избирался в палату представителей парламента Кабардино-Балкарской Республики, где возглавлял комиссию по законодательству и безопасности.

После смерти В.Кокова в 2005г. его клан уступил А.Канокову. Спустя три года Ю.Коков возглавил вновь образованный департамент по противодействию экстремизму МВД России. В середине прошлого года в КБР прошла череда арестов высокопоставленных чиновников, и эксперты увидели в этом "руку московских силовиков".