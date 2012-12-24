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В.Янукович назначил вице-премьеров и создал новые министерства
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В.Янукович назначил вице-премьеров и создал новые министерства
Политика, 24 дек 2012, 15:52
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В.Янукович назначил вице-премьеров и создал новые министерства
Президент Украины Виктор Янукович сегодня, 24 декабря, провел кадровые назначения в правительстве Николая Азарова, назначив вице-премьеров и сформировав новые министерства, сообщает пресс-служба главы государства.
Фото: ИТАР-ТАСС

Экс-глава Национального банка Сергей Арбузов стал первым вице-премьером. Вице-премьерами были назначены бывший министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко и Александр Вилкул, экс-глава Днепропетровской облгосадминистрации.

С.Арбузов будет отвечать за выполнение правительством задач в сфере аграрной политики и продовольствия, экономического развития, торговли, социальной политики, финансов, доходов и сборов. Экологией, природными ресурсами, энергетикой, угольной промышленностью и промышленной политикой займется Ю.Бойко. А.Вилкул будет ведать вопросами инфраструктуры, регионального развития, строительства и ЖКХ.

Отдельным указом В.Янукович создал Министерство доходов и сборов на базе государственных таможенной и налоговой служб. Эта же структура будет отвечать за сбор единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Министерство возглавил Александр Клименко (был главой украинской налоговой службы).

На базе агентства по управлению государственными корпоративными правами и имуществом вновь создано Министерство промышленной политики. Экс-глава госагентства Дмитрий Колесников стал губернатором Днепропетровской области.

МЧС и Государственную инспекцию по техногенной безопасности объединили в Государственную службу по чрезвычайным ситуациям, которую возглавил Михаил Болотских. До конца февраля 2012г. М.Болотских занимал должность первого заместителя министра по чрезвычайным ситуациям. До этого он исполнял обязанности главы МЧС.

Министром социальной политики назначена Наталья Королевская, лидер партии "Украина - вперед!", которая не прошла в украинский парламент на октябрьских выборах.

Игорь Прасолов назначен министром экономического развития и торговли, Леонид Кожара - министром иностранных дел, Павел Лебедев - министром обороны, Олег Проскуряков - министром экологии и природных ресурсов, Владимир Козак - министром инфраструктуры, Геннадий Темник - министром регионального развития и ЖКХ.

Александр Лавринович остался министром юстиции, Виталий Захарченко - главой МВД, Дмитрий Табачник - министром образования и науки, молодежи и спорта, Юрий Колобов - министром финансов. Эдуард Ставицкий поменял портфель министра экологии и природных ресурсов на пост руководителя министерства энергетики и угольной промышленности.

Министры культуры, агрополитики и продовольствия, промышленной политики пока не назначены.

Теги: Азаров , Украина , Янукович , министерство , правительство
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