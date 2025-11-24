Финляндия решила собрать саммит стран — соседей России

Премьер Финляндии Орпо пригласил семь лидеров ЕС на саммит по защите от России

Финские власти инициировали саммит Восточного фланга ЕС, чтобы обсудить «угрозы» со стороны Москвы. Мероприятие пройдет 16 декабря в Хельсинки. Сама Финляндия строит забор на границе с Россией и хочет восстановить болота

Петтери Орпо (Фото: Carsten Koall / Getty Images)

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо пригласил лидеров семи европейских стран на саммит Восточного фланга ЕС, чтобы обсудить укрепление границ с Россией, сообщается на сайте финского правительства. Встреча, как ожидается, пройдет 16 декабря в Хельсинки. Yle отмечает, что на саммит приглашены европейские страны — соседи России.

Это мероприятие проводится впервые и продлится всего один день. Европейские лидеры обсудят угрозы безопасности Европы, поясняется в публикации.

Среди приглашенных — премьер-министры Ульф Кристерссон (Швеция), Кристен Михал (Эстония), Эвика Силиня (Латвия), Дональд Туск (Польша) и Розен Желязков (Болгария), а также президенты Никушор Дан (Румыния) и Гитанас Науседа (Литва).

«У нас, приграничных соседей России, есть общие вызовы безопасности. В последнее время участились гибридные операции, кибератаки и нарушения воздушного пространства. Необходимо продолжать укреплять оборону Европы на границе с Россией», — заявил Орпо.

Саммит Восточного фланга состоится перед заседанием Европейского совета в Брюсселе на той же неделе.

Ранее Финляндия предложила Североатлантическому альянсу (НАТО) разместить на ее территории подразделение системы командования альянса. Численность подразделения составит около 50 военнослужащих. Инициативу обсудят на встрече министров обороны стран НАТО в феврале 2026 года.

Финский портал Yle в ноябре писал, что правительство Финляндии также обсуждает идею восстановления болот на границе с Россией. Власти мотивируют это тем, что болотистая местность будет служить преградой для возможного нападения.

Тем временем на своей восточной границе Финляндия уже возводит забор, оснащенный колючей проволокой и видеокамерами с искусственным интеллектом. Для ограждения использовали плотную сетку и колючую проволоку, а его высота составляет 4,5 м.

Сухопутная граница между государствами закрыта с 2023 года после кризиса с наплывом мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки. Хельсинки обвинил в этом Москву. МИД России отверг обвинения финской стороны.

С сентября 2025-го власти некоторых европейских стран заявляли о вторжении в их воздушное пространство беспилотников. Некоторые обвиняли в причастности к этому Россию. Президент Владимир Путин, комментируя обвинения в адрес Москвы, пошутил, что больше не будет посылать дроны в Европу.

Россия также неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО у своих границ. В Москве заявляли, что никому не угрожают, но не оставят без внимания действия стран — членов альянса.