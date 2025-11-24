 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Минобороны сообщило о контроле над Затишьем в Запорожской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: «Яндекс.Карты»
Фото: «Яндекс.Карты»

Российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Затишье в Запорожской области, сообщило Минобороны.

По данным ведомства, населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Восток».

Село Затишье расположено в Пологовском районе Запорожской области, примерно в 3 км от города Гуляйполе. По данным украинских властей, в 2024 году численность населения составляла 13 человек.

Материал дополняется

Авторы
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
