Минобороны сообщило о контроле над Затишьем в Запорожской области

Российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Затишье в Запорожской области, сообщило Минобороны.

По данным ведомства, населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Восток».

Село Затишье расположено в Пологовском районе Запорожской области, примерно в 3 км от города Гуляйполе. По данным украинских властей, в 2024 году численность населения составляла 13 человек.