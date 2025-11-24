Минобороны сообщило о контроле над Затишьем в Запорожской области
Российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Затишье в Запорожской области, сообщило Минобороны.
По данным ведомства, населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Восток».
Село Затишье расположено в Пологовском районе Запорожской области, примерно в 3 км от города Гуляйполе. По данным украинских властей, в 2024 году численность населения составляла 13 человек.
Материал дополняется
