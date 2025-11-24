 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Кадыров опубликовал видеопоздравление к 18-летию своего сына Адама

Кадыров опубликовал видеопоздравление к 18-летию своего сына Адама
Video

Третий сын главы Чечни Рамзана Кадырова, Адам, 24 ноября празднует совершеннолетие. Отец поздравил сына, опубликовал видео в телеграм-канале и пожелав ему «счастья, стойкости, благополучия и уверенности в каждом шаге».

«Приятно отметить, что, несмотря на молодость, Адам уже зарекомендовал себя как ответственный и достойный представитель команды Кадырова. <...> Я вижу, как Адам растет, работает, стремится быть полезным своему народу», — написал он.

Также, по словам Кадырова, Адам знает Коран наизусть и получил высокое звание хафиза.

Адам — начальник отдела обеспечения безопасности Кадырова, секретарь совета безопасности региона, куратор Российского университета спецназа имени Владимира Путина, куратор министерства внутренних дел по республике.

Сын Кадырова Адам открыл в Чечне спорткомплекс имени себя
Спорт
Адам Кадыров

В октябре 2023 года Адаму, которому тогда было 15 лет, присвоили звание Героя Чечни. У молодого человека также есть ряд других наград, в том числе орден имени Ахмата Кадырова.

Авторы
Персоны
Анастасия Лежепекова
Рамзан Кадыров фото
Рамзан Кадыров
политик, глава Чечни
5 октября 1976 года
