Кадыров опубликовал видеопоздравление к 18-летию своего сына Адама

Третий сын главы Чечни Рамзана Кадырова, Адам, 24 ноября празднует совершеннолетие. Отец поздравил сына, опубликовал видео в телеграм-канале и пожелав ему «счастья, стойкости, благополучия и уверенности в каждом шаге».

«Приятно отметить, что, несмотря на молодость, Адам уже зарекомендовал себя как ответственный и достойный представитель команды Кадырова. <...> Я вижу, как Адам растет, работает, стремится быть полезным своему народу», — написал он.

Также, по словам Кадырова, Адам знает Коран наизусть и получил высокое звание хафиза.

Адам — начальник отдела обеспечения безопасности Кадырова, секретарь совета безопасности региона, куратор Российского университета спецназа имени Владимира Путина, куратор министерства внутренних дел по республике.

В октябре 2023 года Адаму, которому тогда было 15 лет, присвоили звание Героя Чечни. У молодого человека также есть ряд других наград, в том числе орден имени Ахмата Кадырова.