Зеленский сообщил о критическом моменте для Украины

Украина находится в критическом моменте и очень тесно работает с США, странами Европы и «многими-многими другими» для определения способов завершить вооруженный конфликт. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский на межпарламентской конференции в Швеции.

«Мы будем и дальше работать с нашими партнерами, особенно с США, ища компромисс, который усилит, а не ослабит нас», — добавил он и назвал основной проблемой требования России.

Как отметил политик, сейчас «много шума в СМИ, много политического давления».

Три дня назад, 21 ноября, Зеленский предупредил об очень сложном выборе, который может стать перед Украиной в связи с мирной инициативой США. Он пояснил, что речь идет либо о потере достоинства, либо потере ключевого партнера, крайне тяжелой зиме и дальнейших рисках.

США составили мирный план из 28 пунктов, подразумевавший сокращение численности украинской армии до 600 тыс. человек, отказ Украины от вступления в НАТО, вывод украинских войск из остающихся под их контролем территорий Донбасса, признание де-факто российскими Крыма, Донецка и Луганска. Херсон и Запорожье получили бы «замороженный статус» вдоль линии соприкосновения.

Делегации Киева и Вашингтона спустя несколько дней обсудили американскую инициативу, после чего черновик соглашения стал отличаться от первоначального. Новая версия документа пока не представлена. Как выяснила «РБК-Украина», стороны согласовали большинство положений, оставив президентам США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского обсуждение территориального спора и интеграции в НАТО. Дедлайн по согласованию, изначально установленный на 27 ноября, был сдвинут.

Американский мирный план может стать основой для урегулирования, сообщил президент Владимир Путин 21 ноября. Глава государства отметил, что у России этот план есть, но предметно пока с Москвой документ не обсуждался.

«Мы пока не видели никакого плана, мы читали заявления по итогам дискуссии, состоявшейся в Женеве, в тот текст, который ранее видели мы, были внесены какие-то корректировки», — сообщил 24 ноября его представитель Дмитрий Песков.