WP узнала о плане Индии дать $4 млрд миллиардеру, которого обвинили США

Власти Индии поддержат миллиардера Адани инвестициями на сумму $3,9 млрд, узнала WP. Средства возьмут из национальной страховой компании. Критики объясняют госпомощь второму богатейшему человеку страны близостью к премьеру Моди

Нарендра Моди и Гаутам Адани (слева направо) (Фото: Francis Mascarenhas / Reuters)

Индийские власти инвестируют около $3,9 млрд в бизнес одного из богатейших людей страны и сторонника премьера Нарендры Моди Гаутама Адани, пишет The Washington Post. Год назад США обвинили его в мошенничестве и обмане американских спонсоров, после чего он потерял часть своего состояния.

При этом средства для инвестиций в предприятия Адани были взяты из Индийской корпорации по страхованию жизни (LIC) — государственной организации, в первую очередь отвечающей за предоставление страхования жизни малоимущим семьям, узнало издание.

План был согласован властями в мае, когда портовому подразделению Adani Group потребовалось привлечь около $585 млн за счет выпуска облигаций для рефинансирования существующей задолженности. В конце того же месяца компания объявила, что весь процесс профинансировала LIC. Критики назвали эту меру нецелевым использованием государственных средств.

Среди других «стратегических целей» плана правительства Моди по поддержке Адани — сигнал от власти о доверии предприятиям бизнесмена и «поощрение участия других инвесторов». При этом общий долг конгломерата вырос на 20% за последний год, сказано в статье.

В самой компании отрицают обвинения в «неправомерном политическом благосклонном отношении». Там подчеркнули, что становление корпорации случилось еще до прихода Моди к власти.

Сокращение состояния Адани началось в январе 2023 года, после того как американская исследовательская компания Hindenburg Research обвинила Adani Group в махинациях с ценными бумагами и в мошенничестве с бухгалтерским учетом. Тогда за месяц Адани потерял более $80 млрд. Совокупная капитализация компаний в составе Adani Group после выхода расследования сократилась на $153 млрд.

Осенью 2024-го прокуратура США выдвинула обвинения против Адани. По данным надзорного ведомства, индийский бизнесмен вместе с двумя другими руководителями компании по возобновляемой энергетике в период с 2020 по 2024 год договорились выплатить взятки индийским чиновникам на сумму более $250 млн, чтобы получить контракты на поставки солнечной энергии и получить миллиардные доходы.

Сейчас Адани занимает 20-е место в списке богатейших людей мира по версии Bloomberg с состоянием $92,9 млрд. По данным агентства, с начала года его состояние выросло на $14,2 млрд (больше 18%). Адани в 2022 и 2024 годах становился богатейшим человеком Индии, но сейчас он на втором месте и уступает Мукешу Амбани (владелец конгломерата Reliance Industries Limited), у которого состояние достигло $103 млрд.