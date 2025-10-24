 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Освобожденный из СИЗО французский велосипедист покинул Россию

Освобожденный из СИЗО французский велосипедист Сехили покинул Россию
Суд в Приморье отпустил Софиана Сехили из-под стражи, но признал виновным в незаконном пересечении границы России. Он вылетел домой через Таиланд

Французский велосипедист Софиан Сехили, признанный виновным в незаконном пересечении границы России, покинул страну, сообщила «РИА Новости» адвокат француза Алла Кушнир. Он вылетел домой через Таиланд.

В октябре суд в Приморье отпустил Сехили из-под стражи. Ему был назначен штраф 50 тыс. руб., но суд освободил его от уплаты, зачтя в счет пребывания в СИЗО.

Француз счел справедливым решение суда. «Софиан Сехили сегодня утром вылетел из аэропорта Владивостока рейсом в Пхукет, откуда отправится домой, во Францию», — рассказала адвокат.

Суд в Приморье освободил из СИЗО французского велосипедиста
Общество

Она уточнила, что Сехили покинул Россию утром 24 октября, у него через два дня заканчивается виза. Домой он должен вернуться до воскресенья, 26 октября.

Сехили был задержан в сентябре. Велопутешественник пытался побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде, но 2 сентября был остановлен на китайско-российской границе. По его словам, он пытался перейти границу через КПП, но его остановили, после чего решил обойти погранпереход через лес. Сехили признал свою вину.

РЖД запустят поезда из Москвы в Алма-Ату после восьмилетнего перерыва

Каллас рассказала о радости ЕС из-за новых санкций США против России

Матвиенко увидела превращение семейной ипотеки в «столичную»

Путин пошутил о «проевшей ему плешь» Голиковой из-за поддержки семей

Путин заявил, что давление в вопросе рождения детей недопустимо

В сервисах «Яндекса» появилась возможность оформить «каско на час»

Елена Чернышова
Приморский край велосипедист Франция СИЗО пересечение границы
Материалы по теме
Арестованный французский велосипедист рассказал, почему поехал в Россию
Общество
Суд в Приморье отказался отпустить из СИЗО французского велосипедиста
Общество
Задержанный велосипедист из Франции нарисовал, как перешел границу России
Общество
