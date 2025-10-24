 Перейти к основному контенту
Турецкий суд отклонил иск о роспуске руководства оппозиционной партии

Суд в Турции отклонил иск об аннулировании итогов съезда ведущей оппозиционной партии в стране. Ее руководству грозило отстранение от занимаемых должностей. С конца 2024 года сотни оппозиционных политиков были взяты под стражу
Озгюр Озель
Озгюр Озель (Фото: Serdar Ozsoy / Getty Images)

24 октября суд Анкары отклонил иск о признании «абсолютно недействительными» итоги 38-го очередного съезда Республиканской народной партии (РНП), состоявшегося в ноябре 2023 года, на котором новым лидером партии был избран Озгюр Озель, сообщает турецкий телеканал NTV.

Иск был подан бывшим мэром муниципалитета Хатай Лютфю Савашем. Свою политическую карьеру он начал в правящей Партии справедливости и развитии (ПСР), однако в 2014 году перешел в РНП. Бывший чиновник и другие истцы заявили, что участникам съезда 2023 года предлагали денежное вознаграждение за то, чтобы они проголосовали за Озеля, а не за тогдашнего лидера партии Кемаля Кылычдароглу. За полгода до съезда, в марте 2023 года, Кылычдароглу проиграл президентские выборы действующему главе государства Реджепу Тайипу Эрдогану.

Изначально планировалось, что суд вынесет вердикт по делу еще 15 сентября, однако слушание перенесли на конец октября. Уже 21 сентября РНП провела внеочередной съезд, где Озель был переназначен лидером партии. Его результаты суд также оставил в силе.

22 октября Саваш также подал ходатайство с требованием отменить все региональные выборы в рамках подготовки к 39-му очередному съезду РНП, запланированному на 28-30 ноября. По его мнению, нынешнее руководство не уполномочено проводить новый съезд, поскольку предыдущий был проведен с нарушениями. В ответ Озель заявил, что если РНП придет к власти, Саваш сам окажется на скамье подсудимых. Тогда экс-мэр Хатая подал против Озеля уголовный иск, обвинив политика в угрозах, оскорблении и попытке повлиять на исход судебных разбирательств.

При этом ранее имел место обратный прецедент. В сентябре 2025 года суд в Стамбуле постановил аннулировать результаты съезда стамбульского отделения РНП, прошедшего в октябре 2023 года. По версии прокуратуры, участвовавшие в нем делегаты были подкуплены. Решением суда руководство стамбульского отделения партии во главе с Озгюром Челиком было досрочно отстранено от занимаемых должностей, временным главой отделения был назначен член партии Гюрсель Текин.

С октября 2024 года сотни членов РНП стали фигурантами уголовных дел и были взяты под стражу. Наиболее резонансным стало дело мэра Стамбула Экрема Имамоглу — одного из самых популярных политиков РНП и потенциального соперника Эрдогана на выборах 2028 года. Имамоглу обвиняют в коррупции и пособничестве терроризму; с марта 2025 года он содержится под стражей. Руководство РНП назвало его арест политически мотивированным, что вызвало массовые протесты по всей стране.

Почему ведущая оппозиционная партия Турции может остаться без лидера
Политика
Озгюр Озель&nbsp;на митинге в Анкаре, Турция, 14 сентября 2025 г.

С октября 2024 года сотни членов РНП стали фигурантами уголовных дел и были взяты под стражу. Наиболее резонансным стало дело мэра Стамбула Экрема Имамоглу — одного из самых популярных политиков РНП и потенциального соперника Эрдогана на выборах 2028 года. Имамоглу обвиняют в коррупции и пособничестве терроризму; с марта 2025 года он содержится под стражей. Руководство РНП назвало его арест политически мотивированным, что вызвало массовые протесты по всей стране. Глава Минюста Йылмаз Тунч назвал «наглостью» попытки связать расследование против оппозиционного политика с Эрдоганом.

На фоне растущего числа судебных исков против членов партии, в кулуарах РНП обсуждают возможность масштабных кадровых перестановок в руководстве, сообщает турецкая редакция Би-би-си. В руководящие органы партии хотят назначить больше парламентариев, которые будут обладать депутатской неприкосновенностью в случае уголовного преследования.

РЖД запустят поезда из Москвы в Алма-Ату после восьмилетнего перерыва

Каллас рассказала о радости ЕС из-за новых санкций США против России

Матвиенко увидела превращение семейной ипотеки в «столичную»

Путин пошутил о «проевшей ему плешь» Голиковой из-за поддержки семей

Путин заявил, что давление в вопросе рождения детей недопустимо

В сервисах «Яндекса» появилась возможность оформить «каско на час»

