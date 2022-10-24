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В Петербурге усилили контроль над транспортом и объектами энергетики

Беглов: в Петербурге усилили меры безопасности и контроль над жизненно важными объектами
Власти Петербурга ввели в городе особый режим работы жизненно важных объектов, усилили контроль над транспортом, энергетикой и связью, заявил Беглов. Дополнительных ограничений не планируется, заверил он
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В Санкт-Петербурге, где введен режим базовой готовности, усиливают «меры по обеспечению безопасности, охраны общественного порядка и защиты населения», сообщил в эфире «Радио России» губернатор города Александр Беглов.

Он рассказал, что власти перевели жизненно важные объекты на особый режим работы, взяли под особый контроль сферы транспорта, энергетики, коммуникаций и связи, объекты повышенной опасности. «Вместе с тем дополнительные ограничения для жителей в настоящее время не вводятся. Меры безопасности усиливаются, но город сохраняет привычный ритм жизни», — заверил Беглов (цитата по «РИА Новости»).

19 октября президент Владимир Путин подписал указ, который устанавливает в регионах страны четыре уровня реагирования: максимальный уровень, средний уровень, уровень повышенной готовности и уровень базовой готовности. Последний ввели в большинстве субъектов, в том числе Петербурге и Ленобласти. Помимо усиления охраны общественного порядка и особого режима работы объектов транспорта, связи, энергетики он предусматривает мероприятия по защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, а также «меры для удовлетворения потребностей Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, органов и нужд населения».

В Петербурге создали оперативный штаб под руководством Беглова, который будет координировать работу органов местной власти, а также структур федерального подчинения, работающих в городе, и других организаций. 24 октября прошло его первое заседание.

В комитете по транспорту Петербурга ранее говорили, что не собираются ограничивать работу общественного транспорта, а также въезд и выезд из города.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Санкт-Петербург Александр Беглов Безопасность транспорт энергетика
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