«Ведомости» узнали о закрытии лазейки для закупок иностранного ПО

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 октября
EUR ЦБ: 59,84 (-0,6) Инвестиции, 21 окт, 16:15
Курс доллара на 22 октября
USD ЦБ: 61,2 (-0,31) Инвестиции, 21 окт, 16:15
ТАСС узнал, что причиной крушения Су-34 в Ейске стали чайки в двигателях Общество, 08:31
Силуанов назвал целью бюджетных инициатив изъятие сырьевой «сверхренты» Экономика, 08:30
Москвичи смогут делиться данными электронной медкарты с любыми врачами РФ Город, 08:30
Как, не меняя места работы, увеличить оклад в 2 раза и получить повышение Pro, 08:25
Как работает «инсультная» бригада скорой помощи Партнерский проект, 08:15
«Ведомости» узнали о закрытии лазейки для закупок иностранного ПО Политика, 08:12
Стремоусов заявил о скором взятии под контроль трех областей Украины Политика, 08:01
Как оставаться востребованным специалистом?
Осваивайте один полезный навык каждую неделю с Программой развития РБК Pro
Узнать подробнее
Продавцы Wildberries пожаловались на новую систему расчетов Бизнес, 08:00
США начали технологическую блокаду Китая. К чему это приведет Pro, 07:59
Красовский заявил, что ему «неловко» из-за идеи топить украинских детей Политика, 07:49
«РИА Новости» узнало об укреплении линии обороны Сватово-Кременная в ЛНР Политика, 07:39
«Русал» подал в суд на Потанина Бизнес, 07:35
В России после частичной мобилизации вырос спрос на временных работников Экономика, 07:30
Сканер для ДТП: как сделать разбор аварий более точным и быстрым Партнерский проект, 07:30
Война санкций ,  
0 

«Ведомости» узнали о закрытии лазейки для закупок иностранного ПО

«Ведомости»: власти запретили банкам покупать иностранный софт при отсутствии аналогов
Правительство ограничило закупку иностранного софта госорганами, банками, операторами связи даже при условии, если ПО не имеет российских аналогов, пишет издание
Фото: George Frey / Getty Images
Фото: George Frey / Getty Images

Иностранное программное обеспечение недоступно для покупки госорганами, банками, операторами связи, выполняющими функции субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ), даже при условии, если ПО не имеет российских аналогов. Такое ограничение содержится в методических рекомендациях по формированию отраслевых планов мероприятий для перехода на отечественное ПО, утвержденных правительством 31 августа, пишут «Ведомости».

К концу текущего года доля программного обеспечения российского и евразийского происхождения должна вырасти на значимых объектах КИИ на 10% относительно показателей конца августа. К концу следующего года эта доля должна превышать исходные показатели на 40%, а в период 2024–2027 годов отечественным должно стать все программное обеспечение, говорится в рекомендациях.

Актуальные данные озвучил премьер Михаил Мишустин в июне на форуме ЦИПР. По его словам, доля российского ПО, используемого на промышленных предприятиях, не превышает четверти от всех используемых технологий, выполняющих ключевые функции. В октябре глава Минсвязи Максут Шадаев сообщил, что около 80% необходимых программ для российских компаний имеют отечественный аналог. Он подчеркнул: «Это конкурентные аналоги, которые находятся на среднем или даже продвинутом уровне зрелости».

Прежде компании заявляли об избыточном функционале, чтобы отсеять другое ПО и получить разрешение на покупку зарубежного софта, сообщил изданию директор по стратегии и развитию технологий Axiom JDK компании «Беллсофт» Роман Карпов. «Например, заявлялось, что нужен такой-то самолет, а по факту используется только крыло самолета», — привел он аналогию.

Что такое критическая инфраструктура

Согласно вступившему в силу с 2018 года закону «О безопасности критической информационной инфраструктуры»:

  • К объектам КИИ относятся сети и ИТ-системы госорганов, научных и кредитно-финансовых организаций, а также предприятия оборонной топливной и атомной промышленности, транспорта, энергетики и другие компании.
  • Владельцы должны подключить свои объекты КИИ к созданной ФСБ Государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА) и передавать в нее информацию обо всех инцидентах на объектах.
  • Власти на основе информации от владельцев объектов КИИ должны составить их реестр, разделив на незначимые и значимые — в зависимости от того, какой ущерб стране и людям будет нанесен, если эту информационную систему атакуют хакеры.
  • За нарушение правил эксплуатации, которое повлечет вред для КИИ, предусмотрена уголовная ответственность для сотрудников компаний, управляющих объектами КИИ.
     

Закон требует от владельцев КИИ перейти на российское ПО и оборудование, что должно обеспечить технологическую независимость инфраструктуры. Зарубежные программы и оборудование можно будет использовать только в случае отсутствия отечественных аналогов и при согласовании с Минцифры и Минпромторгом. К владельцам КИИ относятся кредитные организации, госорганы, предприятия ТЭКа, транспортные, телекоммуникационные и ряд других компаний.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости Металлурги увеличивают продажи. Чего ждать от акций НЛМК и «Северстали»
Статьи
Pro
Как избежать ошибочных суждений: объясняет Даниэль Канеман и его коллеги
Саммари
Pro
Фото: Stuart C. Wilson / Getty Images Сейчас тревожно не только родителям, но и детям. Вот как им помочь
Инструкции
Pro
Фото: Alessandro Garofalo / Reuters Четыре простых диеты, с помощью которых вы похудеете, даже не желая этого
Статьи
Pro
Пять ошибок работодателей в работе с ЭДО, которые могут закончиться судом
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock NOPEC против OPEC: чем закончится противостояние США и экспортеров нефти
Статьи
Pro
Фото: Jed Jacobsohn / Getty Images Гиперактивность у ребенка: как отличить норму от СДВГ
Инструкции
Pro
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images «Мир кубиков» вместо Lego: что не так с этим ребрендингом
Статьи

В России с 2016 года ведется реестр отечественного ПО. Госорганы и госкомпании обязаны покупать программы из него в приоритетном порядке. С прошлого года разработчики софта, попавшего в реестр, могут претендовать на налоговые льготы.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Елена Чернышова
иностранное ПО критическая инфраструктура
Материалы по теме
ЦБ предложит отложить переход банков на отечественное ПО до 2025 года
Финансы
Промышленности и банкам дадут полгода для перехода на отечественное ПО
Технологии и медиа
Путин выступил за личную ответственность за непереход на российский софт
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter