Reuters узнал, как указ Путина о портах повлиял на поставки нефти
Россия временно запретила иностранным нефтяным танкерам загружаться в своих основных черноморских портах, из-за чего экспорт нефти из Казахстана оказался под угрозой блокировки, сообщает Reuters со ссылкой на источник.
Решение было принято в рамках подписанного 21 июля президентом России Владимиром Путиным указа, который ужесточил правила захода судов в российские порты из-за рубежа. Теперь это можно будет сделать с разрешения капитана морского порта, согласованного с должностным лицом органа ФСБ.
Reuters пишет, что новый механизм усложнит, в частности, экспорт нефти из Казахстана, который в основном осуществляется Каспийским трубопроводным консорциумом (КТК), частично принадлежащим американским энергетическим компаниям Chevron и ExxonMobil. Однако один из источников агентства полагает, что ситуация в портах разрешится в течение одного-двух дней.
Новый пакет санкций против России, который стал уже 18-м по счету, Совет Евросоюза утвердил 18 июля. Общее число лиц и организаций по антироссийским санкциям Евросоюза превысило 2,5 тыс. Ограничения коснулись в том числе российских судов, перевозящих нефть. Также ЕС ввел запрет на импорт нефтепродуктов, произведенных из российской сырой нефти, из любых третьих стран, за исключением Канады, Норвегии, Швейцарии, Великобритании и США; и снизил потолок цен на российскую нефть с $60 до $47,6 за баррель.
В Кремле заявили, что за три года Россия адаптировалась к жизни в условиях санкций, хотя и считает подобные односторонние ограничения незаконными.
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