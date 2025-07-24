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Политика ,  
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Reuters узнал, как указ Путина о портах повлиял на поставки нефти

Reuters: Россия временно запретила загружать иностранные танкеры на Черном море
Россия временно запретила иностранным танкерам загружаться в портах на Черном море, пишет Reuters. По данным агентства, приостановка продлится несколько дней
Фото: Роман Фомин / Shutterstock
Фото: Роман Фомин / Shutterstock

Россия временно запретила иностранным нефтяным танкерам загружаться в своих основных черноморских портах, из-за чего экспорт нефти из Казахстана оказался под угрозой блокировки, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Решение было принято в рамках подписанного 21 июля президентом России Владимиром Путиным указа, который ужесточил правила захода судов в российские порты из-за рубежа. Теперь это можно будет сделать с разрешения капитана морского порта, согласованного с должностным лицом органа ФСБ.

Reuters пишет, что новый механизм усложнит, в частности, экспорт нефти из Казахстана, который в основном осуществляется Каспийским трубопроводным консорциумом (КТК), частично принадлежащим американским энергетическим компаниям Chevron и ExxonMobil. Однако один из источников агентства полагает, что ситуация в портах разрешится в течение одного-двух дней.

Путин ужесточил правила захода судов в российские порты из-за рубежа
Политика
Фото:Виталий Аньков / РИА Новости

Новый пакет санкций против России, который стал уже 18-м по счету, Совет Евросоюза утвердил 18 июля. Общее число лиц и организаций по антироссийским санкциям Евросоюза превысило 2,5 тыс. Ограничения коснулись в том числе российских судов, перевозящих нефть. Также ЕС ввел запрет на импорт нефтепродуктов, произведенных из российской сырой нефти, из любых третьих стран, за исключением Канады, Норвегии, Швейцарии, Великобритании и США; и снизил потолок цен на российскую нефть с $60 до $47,6 за баррель.

В Кремле заявили, что за три года Россия адаптировалась к жизни в условиях санкций, хотя и считает подобные односторонние ограничения незаконными.

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Теги
Милена Костерева Милена Костерева
Черное море морские порты танкеры Россия Казахстан
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